VTLP exigirá en el Pleno que el equipo de Gobierno aclare el coste y los plazos para reparar la cubierta del Pisuerga

VTLP avisa del "deterioro" de la Fundación Municipal de Deportes, el cual "podría abrir la puerta a la privatización" - VTLP

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) preguntará en el Pleno de este lunes sobre la situación de la cubierta del Polideportivo Pisuerga y reclamará al equipo de Gobierno que se concrete con "claridad" y "transparencia" la solución, el coste estimado de la actuación y las fechas orientativas para la finalización de las obras.

Las preguntas responden a la necesidad de información por parte de VTLP sobre "la instalación tan importante para la ciudad", después de que el equipo de Gobierno "no ofreciera ninguna información concreta" durante el Consejo Rector Extraordinario de la Fundación Municipal de Deportes celebrado el pasado viernes 18 de septiembre, según ha trasladado la formación municipalista a través de un comunicado recogido por Europa Press.

"En la reunión extraordinaria del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes de la semana pasada esperábamos conocer qué solución está planteando el equipo de Gobierno para la cubierta del Pisuerga, pero salimos de la reunión sin información concreta sobre cómo se está gestionando el problema, cuál será la solución definitiva, cuánto va a costar o cuándo podrá estar resuelto", ha señalado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita.

Así, VTLP quiere conocer si los servicios municipales están analizando de manera comparada las diferentes alternativas existentes para resolver los problemas de la cubierta.

Entre las soluciones se encuentran la sustitución completa de la cubierta actual, la instalación de una sobrecubierta, tal y como contemplaba el proyecto original, o la aplicación de una nueva capa de pintura impermeabilizante.

Asimismo, la formación considera necesario que estas opciones sean evaluadas técnicamente y que el Ayuntamiento dé a conocer el informe que sustente la decisión definitiva.

TRANSPARENCIA

Para Anguita, no basta con anunciar que se está buscando una solución, sino que el equipo de Gobierno debe ofrecer información concreta sobre una instalación deportiva de referencia para Valladolid.

"Estamos hablando de la instalación deportiva más grande de la ciudad y, mientras tanto, permanece parada a la espera de una solución. Las personas usuarias necesitan saber qué va a ocurrir, cuándo podrán volver a utilizarla y qué consecuencias va a tener para ellas la actuación que finalmente se decida", ha apuntado.

La portavoz de VTLP considera especialmente relevante conocer también el impacto económico de la reparación, de manera que la formación preguntará cuánto dinero público va a ser necesario para la solución técnica de la cubierta y por qué se ha optado por una determinada alternativa.