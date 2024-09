VTLP expresa su "indignación" por la decisión de dedicar una plaza a León de la Riva: "Su ejemplaridad es nula"

VALLADOLID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha expresado su "sorpresa e indignación" ante la reciente decisión del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, de dedicar una plaza al exalcalde 'popular' Javier León de la Riva, ya que fue un regidor que salió del Ayuntamiento imputado y "aunque no recibió condena, fue solo porque los delitos prescribieron, no porque no existieran, de forma que su ejemplaridad es nula".

Aunque la potestad de asignar nombres a calles y plazas recae en el primer edil, la elección de este homenaje ha sido recibida con "polémica", tanto por el contenido simbólico como por la forma en que se ha comunicado, según ha señalado el partido a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Así, Anguita ha explicado que se han enterado de esta decisión a través de la prensa, "sin que se haya comunicado nada al resto de los grupos municipales" y también ha considerado que poner el nombre a una calle o a una plaza de la ciudad tiene que ver con esta ejemplaridad y con "recordar a estas personas en las que hay que fijarse".

En los mismos términos, Anguita ha recordado las actitudes y declaraciones "machistas y homófobas" de León de la Riva", de las que "nunca se ha retractado ni mínimamente por todas las barbaridades que dijo".

A este respecto, Anguita ha recordado que en 2014 el exalcalde 'popular' afirmó que "si una mujer quiere buscarte las vueltas, se arranca el sujetador, la falda y sale dando gritos, mientras dice que le has intentado agredir".

Por último, la edil de VTLP ha subrayado que esta decisión de honrar a León de la Riva "es una elección claramente partidista, que reivindica al peor PP de Valladolid". En contraste, ha enfatizado en que el nombramiento del parque en honor a Tomás Rodríguez Bolaños "se realizó a título póstumo y con el consenso de todos los grupos políticos".

En definitiva, Valladolid Toma la Palabra ha mostrado su total oposición a lo que considera "una medida partidaria que habla muy mal del equipo de gobierno actual".