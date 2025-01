VTLP reclama al Ayuntamiento que se haga cargo del 50% de descuento de transporte urbano tras el rechazo en el Congreso

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra reclama que el Ayuntamiento se haga cargo del 50 por ciento de descuento en transporte urbano, tras el voto en contra del PP en el Congreso al 'decreto ómnibus' presentado por el Gobierno de España que incluía el mantenimiento de esta subvención entre otras medidas.

Así, lo ha señalado el concejal de VTLP, Jonathan Racionero, durante la presentación de la moción para "garantizar un sistema de calidad en el transporte público de la ciudad", que llevará al pleno de este lunes, 27 de enero.

En este sentido, ha aseverado que "si quieren potenciar el transporte público por Valladolid que sigan con la bonificación", que hasta ahora mantenía el Gobierno con un 30 por ciento de descuento y el Ayuntamiento, con otro 20 por ciento, ya que, en sus palabras, "ha sido de las mejores medidas para que la gente pase del vehículo privado a coger el público".

Por otra parte, con respecto a la moción, Racionero ha explicado que la transformación de la movilidad en la ciudad fue "una de las grandes apuestas que tuvo el anterior equipo de gobierno durante los ocho años, ejemplo de ello fueron las grandes inversiones y el gran trabajo durante esos años para garantizar la renovación de la flota, el cumplimiento de dar un sistema y un servicio de calidad a la población".

"Lo que hemos visto los últimos meses es un sistema que se está deteriorando, no se cumple con las frecuencias, no se cumple con los horarios y, también, que los autobuses van plenamente llenos, tienen que esperar mucho en las paradas, lo que provoca que el servicio vaya mucho más lento, e incluso que algunas personas se tengan que quedar fuera porque no puedan entrar en los autobuses", ha criticado el concejal de VTLP.

ACUERDOS E INTERPELACIÓN PRESENTADOS POR VTLP

Por todo ello, Valladolid Toma la Palabra propone al Pleno la adopción de tres acuerdos, el primero de ellos pide que el Ayuntamiento se comprometa a desarrollar, en el año 2025, un estudio sobre las líneas, paradas y frecuencias del servicio de transporte público urbano Auvasa, donde se recoja toda la información de la situación actual para valorar las posibilidades de implantación, modificación y mejora de las líneas y servicios en cada barrio.

En este aspecto, Racionero ha explicado que los últimos estudios que se tienen ahora son de la Pandemia, cuando se tuvo que reorganizar todo, estudio que se tomaba de diez años más atrás, por lo tanto no podemos seguir con estos horarios.

A continuación, el segundo de los acuerdos pide que el Ayuntamiento de Valladolid se comprometa a garantizar el cumplimiento de horarios y frecuencias establecidos en todas las líneas de la ciudad.

"Ahora los horarios no se cumplen tal y como vienen puestos en las frecuencias, lo que provoca que los vecinos, que cuentan con ese tiempo, muchas veces tengan problemas a la hora de llegar incluso a sus trabajos", ha asegurado Racionero.

Por último, en el tercero de los acuerdos pide que el Ayuntamiento continúe con una renovación y aumento "real, efectivo y progresivo" de la flota de autobuses y del personal necesario para garantizar la calidad del servicio.

Así, el concejal ha comunicado que a lo largo de este año, el transporte ha aumentado entre tres y cuatro millones el número de pasajeros, con una flota que no se ha renovado, porque "el equipo de gobierno se ha negado, en principio hizo una modificación de crédito para comprar cinco autobuses y este año ha presupuesto uno más, pero vamos a ver si hasta el final del mandato vemos un autobús nuevo más en Valladolid".

Para finalizar, el grupo municipal ha propuesto para el pleno una interpelación al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para requerir actuaciones "urgentes" para reducir la incidencia en Arco de Ladrillo de los valores de contaminación de las actuales obras y que "ponen en riesgo la salud de los vecinos".

En este marco, la concejala de VTLP, Rocío Anguita, ha explicado que la obra lleva en marcha "muchísimos meses", lo que provoca atascos, y esos coches parados incrementan "muchísimo" la contaminación del aire en una zona que "ya estaba bastante deteriorada".