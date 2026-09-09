VTLP reclamará que se "desbloquee" el Plan Director de Las Catalinas y se pongan en marcha sus equipamientos públicos

VTLP reclama al Ayuntamiento que "desbloquee" el Plan Director de Las Catalinas y ponga en marcha sus equipamientos públicos - VTLP

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) llevará al Pleno del próximo lunes una moción para reclamar la puesta en marcha íntegra del Plan Director de Las Catalinas, aprobado el 8 de noviembre de 2022 en sesión plenatira sin ningún voto en contra, con el objetivo de que el Ayuntamiento avance en la redacción y ejecución de los proyectos previstos para convertir el antiguo convento en un centro integrado de equipamientos públicos, con servicios culturales, deportivos, sociales y de archivo para la zona centro.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha expresado el deseo de su formación de que se cumpla lo acordado en noviembre de 2022 con la aprobación del Plan Director de Las Catalinas, que va a suponer dotar a la zona centro y a sus vecinos de servicios de los que "ahora mismo carecen".

El Plan Director contempla cuatro grandes piezas, además del espacio libre del huerto: un centro cultural del vino; un espacio cívico-deportivo con centro de día para personas mayores, gimnasio, piscina cubierta y solárium; un centro dotacional cívico-social, y la ampliación del Archivo Municipal.

Para Anguita, estas actuaciones responden precisamente a algunas de las carencias de equipamientos que el propio PGOU reconoce en la zona centro. "Creemos que los vecinos del centro de Valladolid merecen tener estas dotaciones, que llevan aprobadas desde 2022", ha defendido.

Entre las actuaciones previstas, VTLP destaca especialmente la construcción de una piscina cubierta de 25 metros y ocho calles, una infraestructura de la que actualmente carece el centro de Valladolid.

La portavoz de VTLP considera que el conjunto debe desarrollarse como un único proyecto y conservar en todo momento su carácter público.

"Queremos que todo esto sea un centro integrado, un centro que pueda ser de uso y de gestión pública y que ofrezca estos servicios a la ciudad de Valladolid", ha subrayado.

La plataformas de izquierdas también ha criticado que, cuatro años después de la aprobación del Plan Director de las Catalinas, solo el centro cultural del vino ha contado con financiación, proyecto y ejecución, mientras que el espacio cívico-deportivo y la ampliación del Archivo Municipal siguen sin proyecto técnico, partida presupuestaria ni calendario conocido.

"Desde 2022, el equipo de gobierno actual solo ha abordado el Museo del Vino, pero no el resto de dotaciones sociales y deportivas tan necesarias para los vecinos y vecinas del centro de Valladolid", ha lamentado Anguita.

Por ello, la moción que Valladolid Toma la Palabra llevará a debate el próximo lunes reclama dar cumplimiento íntegro al Plan Director, instar a los servicios técnicos municipales a redactar los proyectos del centro cívico-social, el centro deportivo-piscina y la ampliación del Archivo Municipal, y garantizar que todas las actuaciones se conciban y ejecuten como parte de un centro integrado único.

Asimismo, VTLP plantea que se mantenga la titularidad y la gestión públicas de la totalidad de los equipamientos, así como descartar cualquier cesión de su uso o gestión a la iniciativa privada.