Zamora será sede de la firma de una declaración que servirá como compromiso para el uso ético e inclusivo de la IA

Las autoridades, antes de inaugurar el I Foro Nacional de Inteligencia Artificial y Accesibilidad Universal. - AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

ZAMORA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital zamorana será sede de la firma de la 'Declaración de Zamora', que servirá como compromiso para el uso ético e inclusivo de las nuevas tecnologías, una documento que se rubricará en el marco del I Foro Nacional de Inteligencia Artificial y Accesibilidad Universal que se celebra este miércoles y jueves en la ciudad.

Se trata de un evento pionero organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, la Fundación ACS, CERMI y la Fundación ONCE.

El encuentro pretende analizar las oportunidades de la inteligencia artificial (IA) como herramienta transformadora al servicio de la inclusión social y la eliminación de barreras en las ciudades.

Durante la presentación, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha celebrado la elección de la ciudad para albergar este encuentro y ha subrayado la importancia de poner "todos los medios técnicos posibles al servicio de la accesibilidad universal".

Guarido ha destacado los avances del Consistorio en materia de infraestructuras inclusivas, tales como la reforma de aceras, la creación de parques infantiles adaptados, la reciente reapertura del Museo Pedagógico accesible y las intervenciones en la accesibilidad de la Catedral de Zamora. Asimismo, ha recordado que estos proyectos responden a la necesidad de atender a una población envejecida a través del apoyo de fondos europeos.

Por su parte, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha calificado de "acierto" la celebración del encuentro en Zamora y ha reafirmado el compromiso de las entidades locales con la igualdad de oportunidades.

Martínez-Sicluna ha resaltado que la IA aplicada con un sentido ético y garantista debe ser "una herramienta útil para que todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad, puedan ejercer plenamente sus derechos".

Finalmente, el concejal de Promoción Económica y presidente de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la FEMP, David Gago, ha subrayado que la organización de este foro sitúa a la ciudad como "punta de lanza" en el debate sobre la aplicación práctica de la IA en las políticas públicas de discapacidad.

Asimismo, Gago ha hecho hincapié en la necesidad de establecer límites éticos para garantizar que el desarrollo tecnológico contribuya de forma efectiva a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En el foro se analizará el impacto, las oportunidades y los retos éticos de la Inteligencia Artificial aplicada a la accesibilidad universal en el ámbito local. Consecuencia de ello, se elaborará la 'Declaración de Zamora', un documento de consenso sobre IA Social y Espacios de Datos, un documento marco que pueda servir de guía estratégica a nivel nacional para todas las entidades locales de España.