Zarandona niega un "cambio de rumbo" en Valladolid tras acordar abonar la aportación del Ayuntamiento a la SVAV

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha negado que se haya producido en Valladolid un "cambio de rumbo" en materia de la integración ferroviaria después de que este martes el Ayuntamiento se comprometiera a abonar el pago correspondiente a su participación en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) para 2025 y una parte de la cantidad que se decidió aplazar el año pasado.

El edil ha señalado, en declaraciones a los medios, que el problema que se suscitó el año pasado es que por razones presupuestarias hubo que cancelar diversos proyectos que estaban previstos en el marco de la sociedad.

"En ningún caso dijimos que nos negábamos a pagar esa aportación, sino que lo que pedíamos simplemente era un aplazamiento temporal, como ya se había hecho, cosa que entendemos que por silencio administrativo la hemos conseguido", ha profundizado el responsable municipal de Urbanismo, que ha detallado que se procederá a pagar este año la aportación que corresponde más la parte prorrateada de lo que se estima que hay que abonar hasta 2030, que es la vigencia del convenio.

Por tanto, ha incidido en que "no hay ningún cambio de rumbo", sino que se pretende conseguir el objetivo de no tener que abonar íntegros esos once millones del año pasado, algo que por razones presupuestarias era "muy complicado".