El 70% de la flota de transport de viatgers per carretera de les Balears està adaptat a les persones amb discapacitat

Actualizado 10/12/2008 15:40:11 CET

55 autocars i 17 taxis han incorporat els sistemes d'accessibilitat que marca la normativa al llarg del 2008

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)-

Actualment el 70 % de la flota de transport públic col·lectiu de viatgers per carretera a Balears està adaptada a les persones amb mobilitat reduïda, segons les dades aportades avui pel conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens, qui va remarcar que l'objectiu és arribar al 100 per 100 cent els anys vinents. La flota d'autocars a les illes és de 160 vehicles.

Així ho va apuntar durant la presentació dels resultats obtinguts en la convocatòria d'ajudes a la línia de transport per a 2008, que ha comptat amb un import d'1,2 milions d'euros destinats a adaptar els autocars i taxis de l'arxipèlag i a fi de garantir la universalitat l'accessibilitat del transport públic i garantir les condicions d'igualtat per a totes les persones.

Per arribar a aquest objectiu, la Conselleria va augmentar aquest any un 25 % el pressupost destinat a les ajudes, que ha estat repartit a través de subvencions a diferents empreses dedicades al transport de viatgers per carretera, per adequar els seus vehicles a les normes d'accessibilitat, de retolació i d'imatge exterior. En total d's'han adaptat 55 autocars i 17 taxis en el conjunt de l'arxipèlag.

Sobre aquesta qüestió, va precisar que el 90 % de les ajudes han estat destinades a l'adquisició de nous vehicles, que ja incorporen els sistema d'accessibilitat que marca la normativa, mentre que la resta van ser per implantar plataformes elevadores en vehicles ja existents.

En concret, Vicens va precisar que les ajudes han permès l'adquisició de 18 autocars nous de transport regular adaptats per a les persones amb problemes de mobilitat. En total s'han destinat 577.681 euros a nou empreses diferents. Per part seva, s'han concedit subvencions per valor de 418.552 euros per adaptar altres 37 autocars (33 de transport regular i 4 de transport discrecional).

Alhora, la convocatòria d'ajudes econòmiques, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 5 de juny del 2008, ha servit per a l'adquisició de 17 nous taxis adaptats. La resta de les ajudes s'han dedicat a implantar noves tecnologies, a incorporar portabicicletes, a la pintura de la imatge corporativa, entre d'altres actuacions.

Finalment, el conseller de Mobilitat va remarcar l'esforç realitzat pel Govern balear per incentivar aquest tipus d'actuacions en el sector del transport públic, al contrari que en el passat legislatura quan "es van quedar sense executar ajudes per un valor d'un milió d'euros", va postil·lar.