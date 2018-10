Ben Amics condemna l'agressió homòfoba denunciada a Palma i reclama a la Delegació de Govern una investigació

Actualizado 22/9/2008 21:20:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

L'Associació Lesbiana, Gai, Transsexual i Bisexual de les Balears, 'Ben Amics', va condemnar avui l'agressió homòfoba suposadament perpetrada per agents de la Policia Nacional a Palma.

La denúncia presentada per un dels testimonis de l'agressió ha permès que surti a la llum un nou cas de violència per motius d'orientació sexual, un fet "totalment intolerable en un Estat de Dret, més encara tractant-se d'agents que han de vetllar pel benestar de tota la ciutadania sense exclusió", va informar aquesta associació en una nota de premsa.

Des de Ben Amics, reclamen al delegat del Govern, Ramon Socias, que obri una investigació sobre els fets a fi d'aclarir el que ha passat, identificar als responsables i assegurar la seva expulsió del Cos Nacional de Policia, al marge de la responsabilitat penal que tinguin.

La presidenta de l'associació, Cristina Álvarez, ha declarat que "l'actuació dels cossos policials a Balears acostuma a ser exemplar" i per això demana que "s'arribi fins al final d'aquest assumpte i es depurin totes les responsabilitats". "Cal donar exemple i prendre mesures per eradicar qualsevol vestigi d'homofòbia en la policia. No es poden justificar les agressions, però tampoc les actituds permissives", ha dit.

A més, Álvarez ha subratllat que "afortunadament" els casos d'agressions físiques a homes i dones homosexuals, transsexuals i bisexuals són "cada vegada menys habituals". Pel que fa a les circumstàncies que van envoltar la detenció i agressió a la víctima, va confiar que la investigació aclareixi si efectivament se li va negar assistència mèdica després de resultar copejat.

"Qualsevol persona que participés en els fets, sigui activament o negant ajuda a l'agredit, ha de respondre dels seus actes i rebre una sanció exemplar", resa la nota.