El Comitè d'Empresa de Futura assegura que la situació dels treballadors és "d'absoluta intranquil·litat"

Actualizado 22/9/2008 20:36:25 CET

MADRID, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

El president del Comitè d'Empresa de Futura, Julián Barrero, ha assegurat avui que la sensació dels treballadors és "d'absoluta intranquil·litat" una vegada que Aviació Civil ha confirmat que suspèn la llicència d'explotació a l'aerolínia.

En declaracions a Europa Press, Barrero no va voler de moment pronunciar-se sobre la pròxima situació dels treballadors fins a no conèixer major informació sobre la viabilitat de l'empresa, i resoldre's el procés concursal que es porta a terme per l'administració judicial.

"El fet que s'hagi retirat la llicència, a data d'avui, suposa que l'empresa, tot i que tingués diners, no pot operar; llavors, el sentiment per part del personal és d'"absoluta intranquil·litat", més si és possible que abans, "perquè ara ja és un fet real que no podem operar de cap manera tot i que hagués possibilitat de fer-ho", va assenyalar el president del Comitè d'Empreses.

Finalment, va destacar que la capacitat de maniobra del Comitè d'Empreses és reduïda, davant de la impossibilitat d'instar a la companyia a adoptar qualsevol mesura ja que la seva situació econòmic financera està "en mans del jutge".

Tot i això, va concloure que des del Comitè d'Empreses encara s'està a l'espera el conèixer la informació detallada dels plans de viabilitat, "si és que hi ha algun", perquè no s'ha donat una "comunicació fluida" per part de la direcció de l'empresa, tot i haver-lo sol·licitat en un mínim de tres ocasions.