Font demana al Bloc que sigui "responsable" amb Can Domenge i afirma que si "no sap governar, no ho faci"

Actualizado 10/12/2008 15:58:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El portaveu del grup popular al Consell de Mallorca, Jaume Font, va demanar avui al Bloc que sigui "responsable" en la seva gestió política, a l'entendre que les seves actuacions "canvien molt" en funció de si té presència en el Govern o si està en l'oposició, i va afegir que si la formació "no sap governar, no ho faci".

Així ho va expressar Font en roda de premsa, on ha afirmat que la coalició nacionalista deuria "deixar de riure's de la gent", en relació amb el projecte urbanístic de Can Domenge. El Bloc va sol·licitar la setmana passada al Consell de Mallorca que paralitzi el concurs de Can Domenge, perquè considera que l'operació presenta moltes irregularitats i que no preveu beneficis socials.

El portaveu popular al Consell va demanar al Bloc que "deixi de donar rebequeries" quan la presidenta de la Institució Insular, Francina Armengol, no els fa ni cas.

En aquest sentit, Font va remarcar que els que s'oposaven a Can Domenge "eren molts i ara són molt pocs", i va criticar que la política del partit es basi en la "falsedat" amb la qual actuen en funció del càrrec que ocupen.