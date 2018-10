El PP demana que els Fons d'Inversió Local per als ajuntaments arribin a un elevat nombre de persones

Actualizado 10/12/2008 15:54:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El portaveu del grup popular al Consell de Mallorca, Jaume Font, ha assegurat avui que la seva formació dóna suport al gabinet d'assessorament dels Fons d'Inversió Local per gestionar els 144 milions d'euros que el Govern destinarà als ajuntaments de les Balears, però va precisar que aquest suport es realitza "amb suggeriments" a la presidenta de la Institució Insular, Francina Armengol.

Així ho ha afirmat Font en declaracions als mitjans, en els que va informar que "és important i necessari" que aquesta actuació, mitjançant la qual es fomentarà la contractació de persones en situació de desocupació des dels propis ajuntaments de l'illa de Mallorca, compti amb la participació "de quants més sectors participants, millor".

Així, va exigir a Armengol que la "política d'obres arribi un elevat nombre de persones", ja que això servirà per generar i mantenir llocs de treball. En aquest sentit, va remarcar que la participació de "tots" els integrants del teixit empresarial de l'illa és "fonamental" per superar, en la mesura del possible, la difícil situació d'atur que viu l'arxipèlag, així com la resta del panorama nacional.

Finalment, va incidir que els sectors que més dificultats presenten per trobar treball, serveis i construcció, serien els que "poden ajudar a millorar la difícil taxa d'atur que té la Comunitat Autònoma".