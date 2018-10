Presos de la Presó de Palma recullen llavors de plantes autòctones per preservar-les de l'extinció

Actualizado 10/12/2008 15:25:20 CET

Un total de quatre interns mantenen un hort experimental al costat del mur del centre, en què planten fruites i hortalisses que seran facilitades als pagesos perquè les explotin

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

Un grup de presos del Centre Penitenciari de Palma de Mallorca elabora un banc de llavors de varietats vegetals autòctones de les Balears, amb l'objectiu de preservar-les de l'extinció, estudiar les seves possibilitats comercials i facilitar-se-les als pagesos perquè les produeixin, en un entorn en el qual hauran de ser competitives amb les fruites i hortalisses que arriben des de tot el món als mercats i supermercats de les illes.

La iniciativa, que porta per nom 'Finca d'experimentació agrària' es desenvolupa en una superfície de 30.000 metres quadrats al recinte exterior de la presó mallorquina, on s'han plantat diverses varietats d'albaricoquers, ametllers, pomeres, vinyes i altres especialitats hortícoles, en un projecte que és impulsat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, en què col·laboren un total de 60 explotacions de les illes.

Precisament, la responsable d'aquest departament autonòmic, Mercè Amer, va realitzar avui una visita al banc de llavors, en companyia del director del centre penitenciari, Manuel Avilés, qui li va mostrar l'evolució d'aquesta iniciativa que, des del seu punt de vista, suposa un avanç, en termes de reinserció social i laboral, per a una població penal que actualment puja a 1.956 persones.

La iniciativa, que és aprofitada en aquest moment per quatre interns --tot i que han arribat a ser 15 en alguns moments--, constitueix un projecte destinat a la "protecció" i de "recuperació" de les llavors de fruiters i hortalisses, segons va dir Amer; tot i que també va destacar l'efecte de "formació" que té sobre els presos que ho van posar en marxa i mantenen, que estan accedint a una professió gràcies al programa.

Per la seva banda, Avilès va coincidir amb les afirmacions de la consellera, i va aprofitar per demanar "més" iniciatives d'aquest tipus a les institucions, perquè considera necessari que s'estableixin dins de la presó "activitats, formació i treball" dirigits als reclusos, ja que "el pitjor pena és l'avorriment" que es pot arribar a donar a l'interior del recinte. De manera que va considerar oportú que proliferin els "maneres d'ocupar el temps de manera productiva", va dir.

FONS GENÈTIC

Concretament, la finca del Centre Penitenciari de Palma constitueix un fons genètic destinat a "millorar les noves varietats i aportar solucions per a la indústria agroalimentària" de les Balears, segons va exposar la directora general d'Agricultura, María José Suasi, qui va aclarir que l'activitat se centra en la conservació, experimentació i caracterització de les varietats locals.

Actualment, es produeixen diferents tipus d'ametllers, cirerers, albercocs, raïm, i, fins i tot, hi ha en l'hort carcerari una plantació de faves recent sembrada que es collirá la temporada que ve; mentre que, molt aviat, es començaran a plantar oliveres i algunes varietats hortícoles. Tot això, sobre una superfície de 12.000 metres quadrats del total de la superfície que ocupa l'explotació.