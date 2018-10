Salut comença avui les tastos arqueològiques al solar del nou hospital de Can Misses pendent encara de cessió

Actualizado 22/9/2008 20:08:48 CET

EIVISSA, 22 de Setembre (EUROPA PRESS)

El conseller de Salut i Consum del Govern, Vicent Thomàs, ha afirmat avui que aquest matí s'han realitzat les primeres extraccions de mostres arqueològiques del solar que preveu acollir el nou Hospital de Can Misses, pendent fins i tot de la seva cessió.

Per la seva banda, el president del Consell Insular d'Eivissa, Xico Tarrés, va concretar, sobre aquesta qüestió que l'Ajuntament d'Eivissa ha arribat "un principi d'acord amb els propietaris del terreny" que va confiar es materialitzi. En cas contrari, va agregar, no descarta plantejar la seva expropiació "si l'esmentat compromís no es materialitza abans que acabi el mes de setembre".

Des de l'Ajuntament d'Eivissa van matisar, en declaracions a Europa Press, que avui mateix continuen les negociacions tàcites amb els propietaris d'aquest enclavament, als qui es va presentar fa mesos una oferta de la qual, a més, depèn la conclusió del seu nou plantejament urbanístic.

Tarrés es va reunir aquest matí amb el conseller per abordar la instal·lació d'un servei de radioteràpia en aquest projecte, després de conèixer que han estat un total de 40.000 ciutadans els que han lliurat els seus signes per sol·licitar la seva consumació. Una inclusió que no es mesurarà segons el president "pel seu cost econòmic sinó per la seva demanda". Tarrés va confiar en la sensibilitat del Govern per a la seva posada en marxa tot i que va matisar "el major problema serà la falta de professionals".

Per la seva banda, i sobre aquesta qüestió, Thomàs no va revelar si el Govern advocarà finalment per la posada en marxa d'aquest servei o la descartarà, tot i que va concretar que la institució és sensible amb el tema "i treballa en aquesta línia". De moment va exposar "es compara la inclusió de la seva projecció arquitectònica".

23 MILIONS D'EUROS EN INVERSIONS

Declaracions efectuades pels dos dirigents aquest matí en roda de premsa posterior a aquesta trobada, en què es va presentar, a més, el balanç del Govern Balear en el seu primer any de legislatura on, segons va matisar Thomàs "s'han invertit més de 23 milions d'euros".

El conseller va concretar que les millores d'actual centre de referència i l'ampliació de la xarxa d'atenció primària s'han materialitzat de manera paral·lela al projecte del nou centre de salut, que aquest divendres conclou el seu termini de presentació d'idees i que es fallarà a l'octubre.

El conseller va lamentar, a més, les crítiques emeses des de l'oposició d'acord amb la seva gestió a totes i cadascuna de les administracions de les illes, assumpte que demà s'abordarà un altre cop al Parlament Balear.

En resposta Thomàs va matisar "que precisament el Partit Popular que avui analitza la nostra tasca quan governada no tenia cap intenció de materialitzar el projecte d'un nou hospital a Eivissa ni de millorar els actuals serveis". Com mostra va recordar que en els últims mesos s'ha incrementat el nombre de professionals de la xarxa d'Eivissa amb 52 sanitaris, entre especialistes, metges d'atenció primària o infermeres i que en les últimes setmanes han conclòs les obres d'ampliació, reforma i reubicació de diversos àrees i serveis de Can Misses, amb un muntant de 5,6 milions d'euros.

La instal·lació de 32 nous llits, l'increment de la capacitat d'hospitalització de l'hospital en un 134%, les duplicació del places de l'hospital de dia oncològic, o l'ampliació de les zones d'urgències i blocs quirúrgics eren els principals èxits descrits pel conseller.

Thomás va agregar que a més el Govern ha destinat 8 milions d'euros més al nou centre de salut de Vila, 9,3 als centres de Sant Antoni i Vila i 8,5 a la projecció dels nous centres de Sant Josep i Sa Colomina.