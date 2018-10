Vicens diu estar "preocupat" perquè s'està "endarrerint" la concreció de la inversió del Govern per a ferrocarril

Actualizado 10/12/2008 17:36:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El conseller de Mobilitat i d'Ordenació del Territori, Gabriel Vicens, va mostrar avui la seva preocupació perquè el Govern espanyol està endarrerint la concreció de les inversions que es destinaran a projectes en matèria de ferrocarril en la comunitat autònoma, entre els quals figura el tramvia de Palma, que unirà la capital balear amb l'aeroport de Son Santjoan.

En declaracions als mitjans de comunicació, Vicens va remarcar la necessitat de "conveniar una vegada per totes aquests projectes" i, en aquest sentit, va apuntar que "tot i que ara com ara no és un factor determinant, en el futur ho serà".

Després d'apuntar que la Conselleria de Mobilitat contínua treballant en el projecte de tramvia de Palma, va admetre que està sent un assumpte "complex" perquè la seva execució implicarà després una reordenació del trànsit rodat a la capital balear. Alhora, va assenyalar que "el Govern espera que Madrid financi el cent per cent de les obres, perquè és el que es mereixen els ciutadans de les Illes".

Sobre aquesta qüestió, va indicar que a final de gener de 2009 estarà llest el "projecte bàsic" del tramvia de la Badia de Palma, per a l'elaboració del qual s'està treballant de manera coordinada amb l'Ajuntament que és qui "ha d'indicar els criteris a seguir".

Finalment, va indicar que el crèdit addicional de 101 milions d'euros que preveuen els pressupostos generals de l'Estat, haurà de servir per finançar el tramvia, així com diverses actuacions en matèria de transport a Menorca i les Pitiüses.