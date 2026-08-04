El Aeropuerto de Andorra-La Seu (Lleida) bate su récord de operaciones en julio, con 1.063

Aviones de Emergències en el Aeropuerto de Andorra-La Seu (Lleida) - GENERALITAT

LLEIDA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Andorra-La Seu (Lleida) batió su récord histórico de operaciones en julio, con 1.063, un 83% interanual más, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este martes.

En total, el 35% de los vuelos corresponde a servicios públicos, cifra que "reafirma el papel estratégico de la infraestructura y su vocación de servicio público esencial".

La consellera Sílvia Paneque ha asegurado que el récord de operaciones "demuestra el potencial" del aeródromo y su valor como infraestructura de servicio público.

"Es un equipamiento estratégico para el Pirineo que contribuye a la conectividad del territorio, pero también a la seguridad de las personas, dando apoyo a los servicios de emergencia y a los operativos de protección civil", ha añadido Paneque.

El Departamento ha añadido que la actividad del aeropuerto "contribuye a mejorar la conectividad, reforzar la cohesión territorial y dar apoyo a los servicios públicos que operan en la zona".