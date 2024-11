Bartumeu lamenta que el acuerdo de Andorra con la UE no incorpore prestador de última instancia

El exjefe de Gobierno presenta el cuaderno 'Europa no es una opción, es una necesidad'

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

El exjefe de Gobierno de Andorra, Jaume Bartumeu, ha lamentado este miércoles que el acuerdo de asociación entre el Principado y la Unión Europea (UE) no resuelva "un tema capital" para el sector bancario como es el prestador de última instancia.

Bartumeu lo ha afirmado durante una rueda de prensa previa al acto público de presentación del cuaderno 'Europa no es una opción, es una necesidad' elaborado por parte del Centre d'Estudis i Recerca Socialdemòcrata que se llevará a cabo este miércoles por la tarde.

La publicación analiza los puntos fuertes y débiles de la negociación que ha mantenido Andorra en los últimos nueve años con las instituciones europeas para conseguir un acuerdo de asociación.

El exjefe de Gobierno también ha señalado que el protocolo financiero que incluye el acuerdo tampoco facilita acceso a los mecanismos europeos de liquidez, lo que desde su punto de vista también es una debilidad.

En la rueda de prensa, Bartumeu no ha ahorrado críticas al equipo gubernamental encargado de la negociación, de quien ha dicho que no tienen "la preparación técnica suficiente" para poder gestionar la aplicación del acuerdo.

FAVORABLE AL ACUERDO

Bartumeu ha sido siempre un firme defensor del acercamiento a Europa, y en la presentación del cuaderno ha remarcado que decir 'no' al acuerdo supone quedarse "a un lado del camino" y dejar que la evolución se haga sin Andorra.

Bajo su punto de vista, el futuro pasa por el acuerdo de asociación, "no hay alternativa al acuerdo", ha afirmado, asegurando que un 'sí' en el referéndum permitirá reforzar los lazos con los países vecinos.

Entre los puntos que critica está también el hecho de que no se haya llevado a cabo un estudio de impacto sobre cómo repercutirá en el erario público la entrada en la unión aduanera, ya que considera que aunque el Gobierno afirma que "será muy mínimo", la realidad es que el último estudio se hizo en 2010.

Sobre la libre circulación de personas, considera que "no debe preocupar a Andorra" porque no supondrá un cambio radical --palabras textuales--, ya que se mantienen las fronteras y para los ciudadanos que no son de la UE se mantienen los sistemas de control actuales.

Como elemento positivo, ha destacado el hecho de que, en materia de normativa laboral, Europa "puede empujarnos" a reformas que permitan conseguir más beneficios sociales para los trabajadores del país.