El Gobierno de Andorra y ocho actores políticos rubrican el pacto de Estado para la UE

Andorra Endavant y Concòrdia quedan fuera del acuerdo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra y ocho de los diez actores que participaban de la negociación del pacto de Estado para el acuerdo de asociación con la Unión Europea han rubricado este martes el "documento de consenso" conseguido.

Así lo ha anunciado el jefe de Gobierno, Xavier Espot, en una rueda de prensa una vez finalizada la reunión en la que ha detallado que a partir de ahora todos los actores deberán someter el documento a aprobación en sus ejecutivas para "revalidarlo definitivamente".

Espot ha detallado que se han sumado al pacto el grupo parlamentario de Demòcrates (partido al que pertenece el jefe de Gobierno), el de Ciutadans Compromesos (que da apoyo al Ejecutivo), el grupo socialdemócrata (oposición), así como el conseller general no adscrito de Liberals d'Andorra, Victor Pintos.

Además, también han rubricado el documento los tres partidos sin representación parlamentaria: Progressistes-SDP, Acció y Unió Laurediana.

En cambio, el principal partido de la oposición, Concòrdia, como ya avanzó en la última reunión, por ahora se mantiene al margen hasta que terminen de analizar todo lo que se ha negociado hasta ahora con la UE.

Tampoco formará parte del pacto de Estado Andorra Endavant, otro partido de la oposición, que a la salida de la reunión celebrada hace diez días ya anunció que no tenía intención de seguir en el pacto al no compartir el tipo de acuerdo que se está negociando.

El jefe de Gobierno se ha mostrado confiado que Concòrdia acabe formando parte del pacto y ha asegurado que seguirá "haciendo todos los esfuerzos" para que ocurra.

Bajo su punto de vista conseguir que el principal partido de la oposición esté en el pacto de Estado sería "una muy buena señal" para la ciudadanía del país así como de cara a la instituciones europeas.

ACUERDO

El secretario de Estado para las Relaciones con la UE, Landry Riba, ha explicado que el documento tiene como base el acuerdo político que estuvo vigente durante la pasada legislatura, al que se han añadido "modificaciones" propuestas por los distintos participantes, y que finalmente presenta seis puntos.

Así, el pacto incluye un listado de los antecedentes que lleven a Andorra a negociar el acuerdo de asociación con la UE, una explicación del recorrido que ha llevado hasta definir la relación entre ambas partes en un acuerdo de asociación, así como las principales líneas que conforman el acuerdo de asociación.

El punto 4 son los propios objetivos del pacto de Estado, que según Riba son "muy amplios" para poder debatirlos y fijar el mandato de negociación que se quiera dar a la delegación negociadora antes de cada ronda.

El punto 5 expone la metodología de trabajo, los documentos que se intercambiarán en el pacto y el hecho que se podrán nombrar a dos representantes que tendrán derecho a participar de las rondas de negociación en calidad de observadores.

Finalmente, el punto 6 contempla el compromiso de actuar de forma leal para avanzar en la negociación y conseguir "las mejores posiciones" de negociación.

CALENDARIO

Espot ha reiterado que en este momento se dispone de una "ventana de oportunidad" para cerrar un acuerdo positivo para el Principado entre finales de año y principios del que viene gracias a la presidencia de turno de España del Consejo de la UE.

Aun así, ha dejado claro que "si no es un buen acuerdo", no tendrán inconveniente en alargar la negociación, incluso más allá de las elecciones europeas con los riesgos, ha dicho literalmente, que para una futura Comisión esta negociación no sea una prioridad.

Los dos representantes gubernamentales han detallado que de los 25 anexos temáticos, el equipo negociador ha cerrado 5 de forma provisional y 6 más están "a punto "de terminarse.

A partir de septiembre se retomarán las discusiones de los temas que requieren un "arbitraje político", han recordado.

CIRCULACIÓN DE PERSONAS

Espot y Riba también han confirmado que para mantener los altos niveles de seguridad que hay en el país, basados en un "control sistemático" de los antecedentes penales antes de otorgar el permiso de residencia y trabajo, se quiere negociar una solución específica para el Principado.

La propuesta de Andorra prevé que los empresarios controlen los antecedentes penales de los trabajadores que contraten para sectores "sensibles" como educación, salud, servicios financieros o ciertas profesiones liberales.

Para el resto de casos vinculados a nacionales de la UE, se tendría que presentar una declaración jurada de antecedentes penales junto con la solicitud de residencia.

Finalmente, en relación con las telecomunicaciones Espot ha reconocido las "dificultades" para que se acepte la propuesta del Principado para que Andorra Telecom mantenga el monopolio y alargar el roaming durante un periodo transitorio largo, según sus palabras.

En este sentido, se trabaja en una solución de "consenso" que elimine el roaming y que permita establecer salvaguardas que hagan muy difícil que el monopolio quede en entredicho, ha explicado literalmente.