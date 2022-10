11 proyectos de economía azul inician el programa empresarial Blue-Up de Barcelona Activa

Ha empezado este lunes con acciones con inversores dentro del crucero Costa Smeralda

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, en colaboración con el Puerto de Barcelona y Costa Cruceros, ha iniciado este lunes el programa empresarial Blue-Up en el que participan 11 proyectos de economía azul, ha informado la agencia municipal en un comunicado.

El objetivo de la iniciativa es potenciar programas empresariales de la economía azul que sean capaces de crear empleos y "dar dinamismo a la actividad marítima de la ciudad" mediante la promoción de nuevos negocios.

Los 11 proyectos han empezado este lunes el programa a bordo del Costa Smeralda, uno de los cuatro barcos de gas natural licuado (GNL) de Costa Cruceros, y a partir de ahora recibirán mentoría, formación y sesiones con inversores.

Participan las start-ups Toroi Marine, Softwarine (Seven to six), Keep Boat Afloat, Meditmin, Noster, SOS Bag, 3D Port, Sup2Go, Blue Jobs, Big Blue y Share Your Board.

Tras tres meses de formación, una de estas start-ups recibirá el premio a la start-up más sostenible, con una dotación de 10.000 euros que otorga Costa Cruceros, mientras que otra recibirá el premio a la start-up más innovadora, también dotado con 10.000 euros, otorgado por el Puerto de Barcelona.

LA ECONOMIA AZUL "HA VENIDO PARA QUEDARSE"

El concejal de Turismo e Industrias Creativas, Xavier Marcé, ha señalado que proyectos como Blue-up se alinean con la estrategia del Ayuntamiento para impulsar la economía azul porque apoyan la economía marítima sostenible y fomentan la emprendeduría y la innovación: "La economía azul ha venido para quedarse".

Por su parte, la vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Costa Cruceros, Rossella Carrara, ha destacado que la sostenibilidad "es un elemento transversal y integrado en todo" lo que hacen en la compañía, por lo que ha celebrado el impulso de esta iniciativa.

Además del Puerto de Barcelona y Costa Cruceros, también colaboran en el programa entidades como la UPC, el Barcelona Clúster Nàutic, Seastainble Venturas y Aticco, que aportan su conocimiento del sector y apoyo a las empresas del ámbito de la economía azul.