El Ayuntamiento de Barcelona reflejará en el ISE su "compromiso" con la creatividad audiovisual local

Barcelona ciudad concentra el 56,2% de empresas del sector audiovisual de Catalunya

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estand propio del Ayuntamiento de Barcelona, con la colaboración del Clúster Audiovisual de Catalunya, reflejará en el ISE su apoyo al talento creativo y audiovisual local, con un showroom de innovaciones de empresas locales, una instalación artística de vanguardia, ponencias y servicios municipales que asesorarán individualizadamente.

La nueva edición de Integrated Systems Europe (ISE) se hará del 4 al 7 de febrero en Fira de Barcelona Granvia, en L'Hospitalet de Llobregat, y el estand estará en el área Congress Square, informa el Ayuntamiento este viernes en un comunicado.

Barcelona ciudad concentra el 56,2% de empresas del sector de Catalunya (según el estudio 'El Sector del Audiovisual en Catalunya' que presentaron Acció de la Generalitat y el Clúster), lo cual "reafirma la voluntad del Ayuntamiento" de impulsarlo como sector estratégico capaz de generar talento y empleo de calidad, un ecosistema emprendedor, y poder captar inversión española y extranjera.

MESAS REDONDAS Y PONENCIAS

El estand tendrá el lema 'Barcelona, where creativity flourishes' porque pretende reflejar el talento local y además quiere ser "punto de encuentro del ecosistema local e internacional".

Las empresas del sector estarán representadas con un showroom experiencial, y contará con el ICUB, Barcelona Activa y el Clúster para hacer mesas redondas y ponencias, que abordarán últimas tendencias, propuestas innovadoras de las empresas de la ciudad y el valor del talento en este sector "clave para la economía de la ciudad".

ARTTE TRIDIMENSIONAL Y CON IA

La instalación artística 'Beyond the Screen', de Domestic Data Streamers, mostrará contenido generado a tiempo real por los visitantes: unas instalaciones digitales reflejarán obras artísticas tridimensionales con las que el visitante puede interactuar gracias a la IA.

Varias cámaras transformarán la instalación en "espejos alterados que crearán interacciones orgánicas dentro del flujo de personas en el espacio", con lo que se pretende probar que Barcelona es un referente global en tecnologías de vanguardia uniendo tecnología, creatividad y diálogo comunitario (el propio espectador será fuente del contenido).

BARCELONA CREATIVITY SHOWROOM

El Barcelona Creativity Showroom del estand mostrará propuestas tecnológicas y creativas de 6 empresas de la ciudad, como blit.studio (ofrecerá una experiencia inmersiva que revaloriza el patrimonio arquitectónico y cultural catalán).

FEDE mostrará una experiencia interactiva sobre el control de la luz; Flop work ofrecerá experiencias interactivas con sensores, sobre todo para el sector retail y el diseño de espacios; Glassy Films presentará una IA Generativa para crear avatares hiperrealistas personalizados para cada cliente; It's on explicará la tecnología para planificar mejor una producción audiovisual; y SEEDSXR presentará un formato inmersivo que combina arte, tecnología y participación del público.

ACTIVIDADES CON EL ECOSISTEMA LOCAL

Los diversos servicios municipales ofrecerán asesoramiento individualizado en el estand, donde también habrá una zona ágora para hacer presentaciones y mesas redondas sobre tendencias.

En la sesión 'It's all about drons', la empresa Lang Iberia explicará el programa del Dron Arena de la ISE, y compañías como Airmedia 360 y Folck Studio presentarán sus novedades sobre el protagonismo de la tecnología aérea en el sector audiovisual.

En un pitch de la Escola de Mitjans Audiovisuals sobre videojuegos, Ivan Agenio (Peekaboo Animation), Ferran Puntí (The Breach Studios), entre otros, valorarán propuestas de creadores jóvenes.

Fuera de su estand, el Ayuntamiento participará en la South Screen de la feria con la proyección en exclusiva de la videoperformance de Alice Labourel: será un adelanto de las instalaciones lumínicas en el barrio del Poblenou del 7 al 9 de febrero, durante el Llum BCN 25.

Barcelona Activa también tendrá presencia en el Innovation Park con las empresas Emogg, Play Your Brand, Royal Renders (asociadas del Clúster), así como Estudi Gurugú, Into Reality, Wildbytes, NeuralTrust y Process Talks.