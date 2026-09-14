Barcelona acoge este viernes el Foro Europeo de Ciudades y Comercio de Proximidad

Archivo - Fachada del Palau Pedralbes. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Pedralbes de Barcelona acogerá este viernes 18 de septiembre el Foro Europeo de Ciudades y Comercio de Proximidad, una jornada organizada por la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en el marco de la designación de la ciudad como Capital Europea del Comercio de Proximidad en 2026, informa la conselleria en un comunicado este lunes.

El foro reunirá a representantes institucionales, expertos en desarrollo urbano, responsables de políticas comerciales, gestores públicos y asociaciones de comerciantes de diferentes países europeos.

El objetivo de la jornada pasa por compartir experiencias y buenas prácticas sobre políticas para fortalecer el tejido comercial y generar entornos urbanos más cohesionados, competitivos y sostenibles.

La inauguración irá al cargo del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López.

El programa de la jornada incluye un diálogo y tres mesas de debate, que abordarán la relación entre comercio, espacio público y calidad de vida, la transformación de los centros urbanos, la digitalización del sector, la innovación comercial o la colaboración entre las administraciones y el sector privado.