Barcelona Catalonia presenta estrategias de inversión en la feria inmobiliaria Expo Real 2024

Presenta Barcelona y Catalunya "como un área ideal para las inversiones y los nuevos proyectos"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Catalonia, formada por la Generalitat a través del Incasòl, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha presentado estrategias de inversión de la capital catalana y su área metropolitana en la feria inmobiliaria Expo Real 2024, que se celebra en Múnich (Alemania) del 7 al 9 de octubre.

Barcelona Catalonia ha asistido por 17 año consecutivo a la feria, que esta edición tiene el lema 'Transform & Beyond' y aborda retos del sector inmobiliario actual con empresas emergentes de digitalización, descarbonización, edificios inteligentes, Inteligencia Artificial y robótica, así como soluciones de gestión energética urbana, ha informado este martes en un comunicado.

Bajo el lema 'Make IT happen!', Barcelona Catalonia ha presentado "Barcelona y Catalunya como un área ideal para las inversiones y los nuevos proyectos reafirmando su compromiso con los modelos de desarrollo inclusivos, sostenibles y cohesionadores".

También se ha presentado la conferencia 'The Science & the City' sobre la captación de talento y la reindustralización vinculada a la innovación, conducida por la directora ejecutiva de Global Chamber Barcelona, Yuka Nakasone, y la participación del responsable de la Aliança de Semiconductors i Xips de Catalunya, Roger Costa, el jefe de administración en Sincrotró ALBA, Edgar Aigner, y la directora de proyectos en Barcelona Global, Cristina Clotet.

El estand de Barcelona Catalonia ha programado encuentros, debates y presentaciones, como la sesión 'Conca d'Òdena: a new logistic and creative hub with XXL plots' de la Generalitat, a través del Incasòl.

AMB Y AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La Agencia de Desarrollo Económico del AMB también ha participado en la feria con siete municipios metropolitanos para promocionar sus desarrollos urbanísticos a escala internacional: Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Sant Boi de Llobregat.

Bajo el lema 'Discover the Metropolitan Opportunities', en el estand de Barcelona Catalonia se presentarán las oportunidades de inversión de Cornellà de Llobregat (Projecte Fira), Gavà (proyecto Els Joncs, Sector Ponent), Esplugues de Llobregat (proyecto Porta Barcelona), l'Hospitalet de Llobregat (proyecto Biopol), Sant Adrià de Besòs (proyecto Les Tres Xemeneies) y Sant Boi de Llobregat (proyecto Casernes - Districte Z).

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona se presenta como ciudad para la ciencia y la innovación con áreas como el 22@ norte y proyectops como el del Port Olímpic, centrado en la economía azul, o el de la Ciutadella del Coneixement.