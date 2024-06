Air viaja por los sonidos de 'Moon Safari' en el Sónar de Barcelona

Laurent Garnier, protagonista en el Sónar de Día



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banda de música electrónica Air ha ofrecido la noche de este viernes un viaje por el mosaico de sonoridades de 'Moon Safari', su álbum de debut, con un concierto onírico en el que lo han interpretado de forma íntegra en el Sónar de Noche, en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

La primera parte del concierto ha estado compuesta por la interpretación en orden de los temas del álbum, que acaba de cumplir 25 años, desde la inicial 'La Femme d'Argent' a la final 'Le Voyage de Pénélope'.

Los integrantes de Air, Jean-Benoit Dunckel y Nicolas Godin, acompañados de un batería, se han ubicado en el interior de un rectángulo en la que se iban proyectando visuales, que ambientaban la pieza: la sobriedad en 'All I need', la psicodelia en 'Kelly watch the Stars' y el viaje estelar en 'New Star in the Sky'.

Sin embargo, ha sido la celebérrima 'Sexy Boy' uno de los temas que más pasiones ha despertado entre el público, pese a ser la segunda canción del concierto, para celebrar un álbum que atesora una paleta de registros más allá de la electrónica.

MÁS ALLÁ DEL SAFARI LUNAR

Además de los temas de 'Moon Safari', Air también ha recorrido en un segundo tramo del concierto otras piezas de su discografía tales como 'Venus', 'Run' y 'Highschool Lover' de la banda sonora de 'Las vírgenes suicidas'.

El concierto de Air se ha completado con una versión extendida de 'Dont' be Light' y 'Electronic Performers', tras una hora y cuarto de concierto que ha deleitado al público, ocho años después de su última visita a Barcelona.

La banda francesa ha iniciado esta primavera una gira mundial en el que lo interpretan en su integridad y que, tras su paso por Barcelona, proseguirá su tour por Europa, volverá a recalar en España en julio en el BBK de Bilbao, y posteriormente Estados Unidos.

Francia ha tenido un peso especial en la programación de la jornada de viernes del Sónar, ya que ha sido el dj galo Laurent Garnier uno de los protagonistas con una sesión de tres horas en el Sónar de Día.

La jornada del Sónar de Noche, tras el concierto de Air, contará con artistas como Jessie Ware, Kaytranada, Adriatique y Richie Hawtin.

El Sónar celebrará el sábado su última jornada, tanto en Sónar de Día como Sónar de Noche, con una programación que desplegará nombres tales como Vince Staples, Paul Kalkbrenner, Anetha, Floating Points, Soto Asa y Drea.