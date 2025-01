La Barcelona Wine Week crea una "sesión inédita" para catar vinos de cepas de casi 300 años

Ocupará "por primera vez" dos pabellones del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona

La Barcelona Wine Week (BWW) contará con una "sesión inédita" que permitirá catar vinos de cepas prefiloxéricas, algunas con casi 300 años, en su edición de 2025, que se celebrará del 3 al 5 de febrero en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Ocupará "por primera vez" dos pabellones del ente ferial porque el evento prevé recibir a más de 24.000 visitantes profesionales, informan Fira de Barcelona y BWW en un comunicado conjunto.

El evento contará con más de 100 expertos, entre los que hay el Master of Wine y Master Sommelier Doug Frost o el galardonado como Mejor sumiller de España 2024, Fernando Mayoral.

El programa de catas de la BWW incluirá sesiones monográficas como la sesión de la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas, la de la DO Terra Alta y la conmemoración del centenario de la DO La Rioja.

Además de poner el foco en la "revalorización" de los vinos que nacen de cepas centenarias, también abordará el auge de los blancos --con los sumilleres de los restaurantes Paco Roncero y Disfrutar--, el aprovechamiento de agua y la respuesta a los episodios de sequía.

ENTREGA DE PREMIOS

La BWW incidirá en la visibilización de las mujeres e n el mundo del vino, en el marco de lo que ha impulsado la cata de Vinos de Autora y acogerá la entrega de los I Premios Isabel Mijares, que galardonarán a la mejor enóloga, sumiller, viticultora y directora de bodega, entre otras categorías.

También incluirá la entrega de los premios Estrella a las mejores cartas de vinos de bares y restaurantes de España, organizados por la Star Wine List.