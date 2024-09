Mendiluce (Aliseda y Anticipa) plantea "un shock de oferta" y movilizar el suelo privado

Mesa redonda organizada por Aliseda en The District

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ceo de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate, Eduard Mendiluce, ha afirmado este jueves en el congreso The District que el problema de vivienda requiere "un shock de oferta" y movilizar el suelo privado disponible.

Ha participado en una mesa redonda de Aliseda junto al catedrático emérito de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver y el profesor de Economía de la Universitat de Barcelona (UB) Gonzalo Bernardos, moderados por director corporativo de Relaciones Institucionales y Comunicación de Aliseda, Jaime E. Navarro.

"Necesitamos un shock de oferta y movilizar lo que haya disponible de suelo privado, en el mismo formato que el de suelo público. No hay problema de devaluación. Hay que darle las condiciones adecuadas para que el capital privado pueda invertir", ha dicho.

En el debate durante el 'The District 2024' que se celebra en Fira de Barcelona Gran Via, los expertos han coincidido en que la falta de vivienda asequible es un problema que irá en aumento los próximos años y que una solución es mover suelo privado mediante un mejor acceso al crédito.

Bernardos augura que se volverá a "las barracas de los años 60", lo que ha tachado de lamentable porque los politicos de todos los partidos no han hecho nada por un problema que será el principal de la población, dice.

Para Oliver, la accesibilidad a la vivienda "es un problema que empeorará en los próximos años por la escasa oferta de alquiler asequible", y ha constatado que el 40% de las familias pagan por su alquiler más del 30% de su renta.

Oliver también se ha referido a que el aumento de la inmigración añade presión a esa dificultad de acceso a la vivienda: "El país necesita un choque de oferta que hoy no estamos planteando".

Ante esta situación, los expertos creen que el mercado inmobiliario irá al alza, y en ello, según Oliver, lo determinante es el mayor acceso de las familias al empleo y el aumento de salarios, más allá del repunte hipotecario que se prevé por la bajada de tipos de interés.

Bernardos se ha dirigido a los promotores: "Estamos ante una situación en que hay más empleo, los salarios subirán por encima de la inflación y, con las ventajas hipotecarias, verán una explosión de demanda. Descorchen el cava, el champán o lo que quieran".

Mendiluce ha advertido de que el impacto en el PIB por no tener vivienda asequible "va a ser cada vez mayor, porque se atraerá talento y no se sabrá dónde alojarlo. Hacerlo en autocaravana no creo que sea el modelo adecuado".

Por eso, ha pedido a los bancos más fluidez en los créditos para el sector inmobiliario, y ha cuestionado si es suficiente la cifra de 4.000 millones de euros que el ICO destinará a préstamos para promover alquiler asequible.

Tras la mesa redonda, el director de Suelo de Aliseda Inmobiliaria, Luis Alonso Plaza, ha presentado la cartera de suelo de la comercializadora --gestiona activos de Sareb y Blackstone-- y ha constatado un problema social a solucionar.

Para Alonso, "se avecinan dos o tres años de promoción inmobiliaria increíbles", pues cada vivienda que se produce ahora tiene una media tres compradores.

"Somos la mayor comercializadora de España y nos sentimos parte de la solución", ha dicho, tras poner como ejemplo su proyecto 'Somos todoterreno' para vender suelos a promotores con fórmulas de financiación flexibles, como la venta con pago aplazado previo.