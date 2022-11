Tomorrow.Mobility World Congress prevé explorar proyectos para la "movilidad del futuro"

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Tomorrow.Mobility World Congress prevé explorar proyectos e iniciativas de la "movilidad del futuro" y reunirá a más de 80 expertos nacionales e internacionales y un centenar de empresas, según un comunicado de Fira de Barcelona este jueves.

El encuentro se celebra entre el 15 y el 17 de noviembre en el recinto Gran Via de la entidad ferial, tiene como lema 'What Moves You?' (¿Qué te mueve?), y se celebra junto a Smart City Expo World Congress (SCEWC).

Está previsto abordar cuestiones como la apuesta de las administraciones por el transporte público y la creación de zonas de bajas emisiones, la movilidad como servicio (MaaS), la micromovilidad o la movilidad aérea urbana.

Durante la edición de este año, se presentarán dos estudios elaborados por el EIT Urban Mobility, dedicados a la llamada 'Ciudad de los 15 Minutos' y el desarrollo de la movilidad aérea urbana.

La directora general de EIT Urban Mobility, Maria Tsavachidis, ha explicado que el encuentro tiene el objetivo de presentar "las últimas innovaciones y soluciones listas para el mercado" con el fin de apoyar a las ciudades y otros actores clave en la implementación de nuevos modelos de movilidad.