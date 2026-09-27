121.000 barceloneses asisten al Piromusical que cierra las fiestas de La Mercè

Un momento del espectáculo - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 121.000 barceloneses han asistido este domingo al espectáculo Piromusical con que acaban las fiestas de La Mercè y que por primera vez se ha hecho en la playa de la Nova Icària.

La luz y la pólvora se han acompañado este año de una selección musical ideada y preparada por el líder del grupo Oques Grasses, el cantante Josep Montero, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Las fiestas empezaron el miércoles a última hora de la tarde en el Saló de Cent del Ayuntamiento, donde leyeron el pregón el bodeguero Antoni Falgueras (Celler de Gelida) y su hija, la sumiller Meritxell Falgueras, que reivindicaron la "empatía" del comercio local.