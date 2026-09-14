210 entidades se manifestarán el próximo domingo en Barcelona contra la ampliación del aeropuerto

Los miembros de la plataforma Zeroport Joan Manel del Llano y Clàudia Custodio este lunes en una rueda de prensa en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 210 entidades sociales han llamado a participar el próximo domingo 20 de septiembre en una manifestación contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona bajo el lema 'No a l'ampliació, ni ara ni mai'.

Lo han explicado este lunes en una rueda de prensa los miembros de la plataforma Zeroport, Joan Manel del Llano y Clàudia Custodio, en la que han revelado el recorrido de la marcha, que saldrá a las 12 horas desde el cruce entre Passeig de Gràcia con Aragó y finalizará en la plaza de Sant Jaume.

Custodio ha calificado de "estratégico" el momento de la convocatoria ya que está prevista la aprobación este septiembre del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) por parte del Consejo de Ministros, que prevé una inversión de 13.000 millones de euros para ampliar los aeropuertos españoles, de los cuales 3.200 millones serán para el Aeropuerto de Barcelona.

Ha dicho que es una decisión completamente irracional y responde a los intereses de los lobbies económicos, y ha explicado que el aeropuerto es ya la infraestructura "más contaminante de Catalunya", por lo que su ampliación no es compatible con los compromisos públicos de reducción de emisiones y protección del medio ambiente.

Del Llano ha añadido que el proyecto reforzaría el modelo económico basado en el turismo sobre un área metropolitana ya saturada y perjudicaría todavía más el acceso a la vivienda de sus habitantes, y ha acusado al Govern de la Generalitat, al gobierno central y a Aena de "hacer negacionismo climático y defender ciegamente la ampliación".

RECORRIDO

La manifestación comenzará en el cruce entre Passeig de Gràcia y la calle Aragó, y discurrirá hasta la confluencia con Gran Via, donde se unirán a la convocatoria una columna de bicicletas y tractores procedentes de plaza de Espanya, y seguirán conjuntamente por la calle Pau Claris, Via Laietana y, finalmente, la plaza de Sant Jaume, en la que se realizarán diferentes discursos.

Hasta la fecha, hay organizadas 10 columnas que acudirán a la manifestación desde diferentes barrios de la ciudad y de poblaciones del área metropolitana, aunque Del Llano ha asegurado que hay otras que se están preparando y se harán públicas en los próximos días.

RODALIES

Respecto al lugar de la convocatoria, Del Llano ha destacado que en el cruce entre ambas calles opera una estación de trenes de Rodalies, un servicio que ha afirmado está atravesando una gran crisis y ha criticado que "se prioricen sistemáticamente millones de euros en megaproyectos y, especialmente, en el Aeropuerto, por encima de los servicios esenciales de Rodalies".

También ha recordado que en ese punto existía un antiguo carril bici que tenía continuidad por todo Passeig de Gràcia y que fue suprimido para "no molestar a los visitantes que disfrutan de Barcelona".