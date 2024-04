La 28 Fira Trapezi de Reus (Tarragona) ofrecerá unas 70 actuaciones de circo del 8 al 11 de mayo

TARRAGONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 28 Fira Internacional de Circ de Catalunya, Trapezi, de Reus (Tarragona) ofrecerá del 8 al 11 de mayo unas 70 actuaciones de circo de compañías nacionales e internacionales con el objetivo de ser "un reflejo del talento del circo contemporáneo actual".

Algunas de las compañías internacionales que participarán son Colectif Malunés, Marcel et ses drôles des femmes, Cirque Inextrémiste y Wes Peden, informa el evento en un comunicado de este miércoles tras presentar los detalles de la feria en una rueda de prensa.

Dirigida por Cristina Cazorla y Alba Sarraute, también contará con propuestas jóvenes como la compañía Oriol Borràs y su espectáculo de astrofísica 'Pròxima centauri' o 'Disculpa si te presento como que no te conozco' de Miquel Barreto y La Pequeña Victoria Cen.

La feria estará abierta a todos los formatos y disciplinas de circo; abordará temas como la conciliación y la maternidad, la cuestión de género y la salud mental; y se pondrá "especial cuidado" en crear espacios que permitan escuchar las necesidades del sector.

También contará con referentes seniors del circo catalán como Escarlata, formada por Bet Miralta y Jordi Aspa, que serán los encargados de representar el primer espectáculo de la edición con 'La grUtesca', o LocoBrusca que representará 'The train... is gone!'.