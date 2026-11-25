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BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 47 editoriales catalanas participan en la 40 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se celebra del 28 de noviembre al 6 de diciembre, y en la que Catalunya volverá a contar con 'stand' institucional.

El 'stand', organizado por la Conselleria de Cultura con la colaboración del Gremi d'Editors de Catalunya y la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, ofrece una imagen conjunta del sector bajo el lema 'Catalunya, terra de llibres; Barcelona, ciutat literària', informa el departamento este miércoles en un comunicado,

En el expositor, de 120 metros cuadrados, estarán presentes profesionales del sector y las principales instituciones que trabajan para el fomento y la proyección internacional.

Además del 'stand' catalán y de los expositores propios de editoriales catalanes, la feria ArtsLibris volverá a tener un espacio que acogerá a una treintena de editoriales dedicadas al libro de artista y al fotolibro, de las que 10 son catalanas.

Italia es el país invitado de honor de la edición de este año, después del relevo que le brindó Barcelona, que fue la ciudad invitada de la pasada edición y que ofreció un amplio programa de actuaciones y acontecimientos culturales con más de 60 personalidades de la escena literaria de la capital catalana.