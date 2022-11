El 50% de los catalanes rechaza la independencia y el 42% la quiere, según el CEO

El 58% apuestan por una vía negociada al conflicto y el 22% por una solución unilateral

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El 50% de los catalanes rechaza que Catalunya se convierta en un estado independiente, mientras que el 42% lo quiere y el 8% no sabe o no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Así lo muestra la tercera ola del Barómetro de Opinión Política de 2022 que ha presentado este miércoles el director del CEO, Jordi Muñoz, la primera encuesta que publica el organismo desde que Junts salió del Govern, ya que se elaboró entre el 27 de septiembre y el 21 de octubre --comenzó en el mismo momento que la crisis de los exsocios del Ejecutivo y finalizó dos semanas antes de la ruptura-- con una muestra de 2.000 personas.

Estos resultados muestran que la tendencia de las encuestas de los últimos meses se consolida, ya que no hay grandes cambios: en junio otro barómetro del CEO establecía que el 'no' a la independencia llegaba al 52% y el 'sí' al 41%.

De hecho, los contrarios a la independencia se mantienen por delante del 'sí' desde julio de 2019, aunque en los últimos meses se ha ensanchado ligeramente la diferencia.

En otra pregunta, el CEO plantea que los encuestados elijan entre cuatro opciones de preferencia sobre la relación entre Catalunya y el resto de España: la opción mayoritaria (34%) es la independencia, seguida de que Catalunya siga siendo una comunidad autónoma (29%), un estado dentro de una España federal (20%), y la última es que se convierta en una región (8%).

Estos resultados siguen la tendencia en este tipo de pregunta que se muestra desde verano del 2019, aunque el cambio más destacable es que en los últimos meses se está mostrando un descenso de apoyo al federalismo.

APUESTA POR LA NEGOCIACIÓN

La encuesta también señala que, tanto entre los partidarios de la independencia como los contrarios, la mayoría de los catalanes apuestan por una vía negociada al conflicto: en total, el 58% apuesta por la negociación, mientras que el 22% defiende una solución unilateral, ya sea para lograr la independencia o para mantener la unidad de España, mientras que el 14% declara no tener una posición definida, y el 4% no sabe o no contesta.

Entre los votantes a partidos independentistas, los de ERC son los que más mayoritariamente defienden la negociación (un 73% de sus votantes), mientras que el 11% aboga por la unilateralidad, y que en el caso de Junts y la CUP las dos opciones están muy igualadas entre sus electores.

Los votantes de los comuns son los que muestran una mayor heterogeneidad entre favorables y contrarios a la independencia: un 37% votaría 'sí' --prácticamente todos defienden la negociación-- y un 42% no quiere la independencia, mientras que en el caso de PSC, Cs, PP y Vox sus electores son claramente contrarios a que Catalunya se convierta en un estado independiente.

Los votantes socialistas también se manifiestan de manera mayoritaria a favor de una solución pactada al conflicto, entre los electores de Cs y PP está más igualado, y los de Vox son los únicos que apuestan mayoritariamente por que no haya ninguna negociación.