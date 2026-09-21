Abierta la convocatoria de los VIII Premios Franquicia de Catalunya

Entrega de premios a los ganadores de los VII Premios Franquicia de Catalunya 2025 - AFC

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Franquícies de Catalunya (AFC) ha abierto la convocatoria de los VIII Premios Franquicia de Catalunya, que reconocerán a las empresas, directivos, franquiciados y equipos profesionales "que están marcando la evolución del modelo de franquicia en Catalunya".

Las candidaturas podrán presentarse hasta las 23.59 horas del 12 de noviembre y la convocatoria está abierta, según cada categoría, a empresas franquiciadoras y franquiciadas, proveedores, entidades, profesionales y equipos vinculados a este ecosistema, informa la entidad en un comunicado este lunes.

"Queremos poner en valor a las empresas y profesionales que no se conforman con crecer, sino que lideran, innovan y construyen proyectos empresariales capaces de competir dentro y fuera de nuestro mercado", ha afirmado el presidente de la Associació de Franquícies de Catalunya, Àngel Amat.