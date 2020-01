El abogado de Junqueras descarta pedir un permiso penitenciario para acudir a la Eurocámara

Publicado 09/01/2020 11:38:43 CET

Budó apuntó como opción el permiso ante una negativa del Supremo a la excarcelación

El abogado Andreu Van den Eynde, que defiende al líder de ERC, Oriol Junqueras, ha descartado pedir un permiso penitenciario para acudir a la Eurocámara en caso de que el Tribunal Supremo (TS) no le excarcele tras el fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE): "Ni se propondrá, ni se pedirá, ni se aprobará. Ni nada semejante. Esto no existe".

El letrado, en una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press, valoró la noche del miércoles sobre la posibilidad de pedir un permiso: "No lo veo técnicamente correcto, ni posible. No entra dentro de los objetivos estratégicos. Nosotros lo que queremos es la liberación".

Van Den Eynde ha expresado que la situación de Junqueras depende del Tribunal Supremo, que se reúne este jueves para deliberar sobre su cliente, y que pensar en otra vía para que el dirigente republicano pueda ir a Estrasburgo sería "un mundo de fantasía".

Este jueves, en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, el letrado ha insistido en que no conoce el mecanismo por el que Junqueras pueda ir a la Eurocámara sin permiso del TS: "Si alguien me explica cuál es el precepto legal que lo regula y, existiendo este precepto legal, alguien me explica cómo se puede dar una circunstancia en que, contra el criterio del TS de España, los funcionarios de la Generalitat de Catalunya firmen una autorización para que Junqueras salga de la prisión y se vaya hacia La Jonquera, estaré encantado de recibirla".

Ante la inminente decisión de la Sala de lo Penal del TS sobre la aplicación de la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Junqueras, el abogado ha asegurado que el fallo de la justicia europea "dice muy claramente que la inmunidad implica la liberación de la prisión provisional".

Y ha añadido que "como Junqueras ya no está en prisión provisional, el análisis que se tiene que hacer ahora es si la inmunidad también protege a alguien que, cuando la tuvo, no se le respetó y se le condenó".

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, apuntó el miércoles por la noche en una entrevista de Catalunya Ràdio que el mecanismo que el Ejecutivo catalán contempla para que Junqueras pueda asistir al pleno de la Eurocámara, aunque el Supremo lo rechace, puede ser un permiso penitenciario: "Hay varios mecanismos, el permiso es uno de ellos".

Sin embargo, insistió en que la petición de un permiso de este tipo depende de la defensa jurídica de Junqueras y aseguró que el Govern respetará lo que decidan los abogados del líder republicano: "Dependerá de la defensa jurídica de Oriol Junqueras cuál debe ser la fórmula para garantizar que el lunes pueda asistir al Parlamento Europeo".