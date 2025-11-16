Abre un nuevo espacio público de uso comunitario en el barrio de Torre Baró de Barcelona

Nuevo espacio público de uso comunitario en el barrio de Torre Baró
Nuevo espacio público de uso comunitario en el barrio de Torre Baró - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 16 noviembre 2025 12:31

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un nuevo espacio público de uso comunitario en el barrio de Torre Baró, situado entre las calles de Sant Feliu de Codines y Prats de Rei, donde se ha transformado un entorno de más de 2.000 m2 de superficie y de carácter forestal.

Esta actuación no ha modificado la topografía del terreno y se ha hecho con un carácter "renaturalizador" por tal de preservar el entorno y mejorarlo, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

La actuación ha ordenado el espacio para peatones y el espacio de estacionamiento de vehículos en esta zona y se ha hecho buscando un triple objetivo: ganar espacios de recreo, generar zonas de estacionamiento y reurbanizar las calles para mejorar la seguridad.

Esta obra ha tenido un presupuesto de 713.854 euros financiados por el Pla de Barris y ha servido para que la calle de Prats de Rei sea urbanizada en plataforma única, asegurando la movilidad de las personas y evitando que los vehículos aparquen fuera de las zonas habilitadas.

Además, se ha generado una nueva plaza en este entorno y se han introducido más árboles, más espacios verdes, mobiliario urbano y iluminación pública, junto con la mejora de la red de drenaje.

Contador

Contenido patrocinado