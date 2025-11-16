Abre un nuevo espacio público de uso comunitario en el barrio de Torre Baró de Barcelona

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un nuevo espacio público de uso comunitario en el barrio de Torre Baró, situado entre las calles de Sant Feliu de Codines y Prats de Rei, donde se ha transformado un entorno de más de 2.000 m2 de superficie y de carácter forestal.

Esta actuación no ha modificado la topografía del terreno y se ha hecho con un carácter "renaturalizador" por tal de preservar el entorno y mejorarlo, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

La actuación ha ordenado el espacio para peatones y el espacio de estacionamiento de vehículos en esta zona y se ha hecho buscando un triple objetivo: ganar espacios de recreo, generar zonas de estacionamiento y reurbanizar las calles para mejorar la seguridad.

Esta obra ha tenido un presupuesto de 713.854 euros financiados por el Pla de Barris y ha servido para que la calle de Prats de Rei sea urbanizada en plataforma única, asegurando la movilidad de las personas y evitando que los vehículos aparquen fuera de las zonas habilitadas.

Además, se ha generado una nueva plaza en este entorno y se han introducido más árboles, más espacios verdes, mobiliario urbano y iluminación pública, junto con la mejora de la red de drenaje.