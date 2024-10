La Agència de Ciberseguretat crea una campaña para concienciar a jóvenes de "riesgos" en internet

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha diseñado una campaña para concienciar a jóvenes y adolescentes sobre los "riesgos" en internet, con motivo del mes europeo de la ciberseguridad.

Según un comunicado de la Generalitat este miércoles, la campaña ha planteado lemas para interpelar al público con maneras de hablar "cotidianas", como 'A la teva habitació no hi entra ni ta mare, però a les teves xarxes socials hi entra qui vol' ('A tu habitación no entra ni tu madre, pero a tus redes sociales entra quien quiere').

Entre los riesgos que afrontan, el Govern ha enumerado el ciberacoso, los fraudes y estafas, o la seguridad de los datos, y ha insistido en que haber "crecido en un entorno digital" no implica que estén más protegidos o que sepan cómo actuar.