El AI Congress 2025 analiza cómo la combinación de IA y automatización redefinirá la economía

La 11 edición del AI Congress, organizado por Eurecat, ha analizado cómo que la combinación de inteligencia artificial (IA) y automatización redefinirá a los sectores económicos y sociales, informa el centro tecnológico en un comunicado este miércoles.

Esta combinación permitirá impulsar una computación híbrida "que incrementará aún más el impacto de la IA" y ofrecerá nuevas oportunidades para las empresas y la sociedad en general.

La primera jornada del encuentro, que se celebra hasta este jueves, ha abordado esta tendencia y ha destacado que la eclosión de los sistemas de agentes autónomos "revolucionará la automatización a todos los niveles".

Entre los sectores que se verán afectados está la robótica asistencial y colaborativa y en nuevas arquitecturas computacionales basadas en la neurocomputación.

La experta en robótica y jefa del Grupo de Percepción y Manipulación Robotizada del Instituto de Robótica e Informática Industrial (CSIC-UPC), Carme Torras, ha explicado el "papel central de la IA en la robótica asistencial".

Torras ha añadido que la combinación de las dos tecnologías permite acelerar "los avances en el ámbito de la salud y de los cuidados" y ha dicho que si se hace un despliegue éticamente responsable, tiene un enorme potencial para contribuir al bienestar social.

La secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo, ha presidido la inauguración del congreso y ha señalado la necesidad de no perder de vista la sostenibilidad y el impacto social en el desarrollo de la IA.

Ha añadido que Catalunya "puede y tiene que abordar" retos globales desde una apuesta decidida por el desarrollo y uso responsable de tecnologías digitales avanzadas como la IA.

Por su parte, el presidente de Eurecat, Daniel Altimiras, ha subrayado el "papel central del centro tecnológico en la innovación digital en Catalunya" y ha detallado que el centro tecnológico ha realizado 500 proyectos y servicios relacionados con la IA.

El director del CIDAI y director científico del Área Digital de Eurecat, Joan Mas, ha explicado que la edición de este año del congreso ha querido "conocer visiones y escuchar ideas provenientes de grandes empresas líderes globales".

El responsable global de la relación con analistas en temas de IA Generativa en Amazon Web Services (AWS), Albert Esplugas, ha explicado algunas tendencias clave del sector, como los agentes de IA, la IA multimodal o modelos de computación híbrid.

Por su parte, el vicepresidente de Nvidia para Supercomputación, Rod Evans, ha hablado sobre la 'IA soberana', es decir, a capacidad de una nación para desarrollar, desplegar y gobernar sistemas de IA de acuerdo con sus propias leyes, estándares éticos y prioridades estratégicas.