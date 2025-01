Alamany (ERC): "Cualquier duda sobre la gobernabilidad de Barcelona pasará por la militancia"

Reconoce que ERC ha sufrido un momento "convulso" y ahora no se puede tomar una decisión

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha asegurado este miércoles que "cualquier duda sobre la gobernabilidad de la ciudad pasará por la militancia", y ha añadido que en caso de que se plantee una eventual entrada al gobierno liderado por el alcalde Jaume Collboni, esta tendrá que esperar a que el partido cierre su congreso en marzo.

Lo ha dicho en una entrevista en Betevé recogida por Europa Press, en la que también ha apuntado la necesidad de que su grupo continúe "fiscalizando y condicionando" las decisiones que se puedan tomar en el Ayuntamiento, ya que a su juicio la ciudadanía lo que más valora es la credibilidad y la coherencia y premia los partidos que se ponen de acuerdo.

"Continuaremos trabajando y no haremos gesticulaciones porque no van con nosotros y no nos gustan", ha afirmado Alamany, que ha lamentado el postureo evidente, en sus palabras, que llevaron a cabo PSC y Comuns hace unas semanas sobre las terminales de cruceros en el marco de la negociación de las Ordenanzas Fiscales.

"MOMENTO CONVULSO"

Respecto a una eventual entrada al ejecutivo en el consistorio, Alamany ha reconocido que el partido ha sufrido un momento "convulso" y que ahora no se puede tomar una decisión.

También ha dicho que el PSC tiene un modelo distinto al de los republicanos y ha planteado la opción de que el gobierno abandone la dependencia que tiene con el turismo, textualmente.

Alamany ha afirmado que, a pesar de mantener conversaciones "fluidas" con Collboni, todavía no ha empezado el baile de los presupuestos, en sus palabras, y ha lamentado que aún no haya expresado qué modelo de cuentas tiene.

'HUB DEL CATALÁN'

La líder de ERC y recientemente elegida secretaria general del partido ha hablado de la propuesta que ha anunciado esta mañana respecto a la creación un 'hub del catalán' en la ciudad para impulsar la creación de contenidos digitales en esta lengua y así combatir, a su juicio, su retroceso en el uso social entre los barceloneses.

De hecho, además de hablar de esta medida, Alamany ha dicho que desde el grupo son conscientes de otras preocupaciones de la ciudadanía, como la vivienda, y continuarán planteando diversas propuestas.

SENSACIÓN DE INSEGURIDAD

En materia de seguridad, la líder republicana ha apuntado que la sensación de inseguridad de los barceloneses se pueda dar por una falta de efectivos policiales, pero también con el hecho de que la ciudad esté cambiando, poniendo de ejemplo que cada vez haya menos comercios locales y más tiendas orientados al turismo o la proliferación de los pisos turísticos.

"Si creamos barrios amables para vivir también tiene que ver con la seguridad", ha reconocido Alamany, que ha animado a las fuerzas progresistas a encontrar una respuesta rápida para esta problemática.