Albiach afirma que si los Comuns entran en el Govern "no tirará adelante" el Hard Rock

Vería una "irresponsabilidad" la repetición electoral y considera factible un Govern progresista



BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha afirmado que si los Comuns entran en el Govern "no tirará adelante" el proyecto del Hard Rock, y ha acusado a ERC y PSC de tener un acuerdo secreto tras acordar los Presupuestos de 2024 para renovar el compromiso con este proyecto.

En un coloquio este lunes organizado por 'El Periódico', se ha referido así al acuerdo de Govern aprobado el 27 de febrero, antes de firmar el pacto presupuestario con los socialistas, que renovaba el compromiso del Govern con el proyecto y encargaba al Institut Català del Sòl (Incasòl) la negociación de la compraventa de los terrenos con la Caixa.

"Se ha conocido que la licencia estaba extinguida, porque hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anulaba" el Plan Director Urbanístico (PDU), ha asegurado Albiach, que ha añadido que la Generalitat no se enfrentaría a multas millonarias hasta que no se aprobase el PDU.

La candidata ha sostenido que "el momento de plantarse al Hard Rock es ahora", ya que el PDU era papel mojado, según ella, y ha insistido en que si están en el Govern no tirará adelante un proyecto como este.

GOVERN PROGRESISTA

Albiach ha calificado de posible y factible que haya un acuerdo progresista tras las elecciones del 12 de mayo, entre PSC, ERC y Comuns, y ha sostenido que sería una "irresponsablidad" que hubiese una repetición electoral.

"Espero que nadie cometa la irresponsabilidad de llevarnos a una repetición electoral por vetos absurdos que no existen en otras instituciones", ha sostenido, y ha argumentado que socialistas y republicanos se han aliado para hacer posible el Gobierno de coalición en el Estado y también a nivel municipal y en diputaciones.

Albiach ha señalado que en el Ayuntamiento de Barcelona "ya es un secreto a voces que hay un pacto entre el PSC y ERC", que asegura que darán a conocer después de las elecciones catalanas, y ha añadido que no entiende por qué no puede pasar lo mismo a nivel de Catalunya.

INVESTIDURA DE COLLBONI

Preguntada por si podría ocurrir lo mismo que en el Ayuntamiento de Barcelona, en que el alcalde socialista, Jaume Collboni, fue investido gracias a los votos de los Comuns y del PP, la candidata ha descartado que eso pueda ocurrir en el Parlament: "Alejandro Fernández y yo no cabemos en el mismo acuerdo. Eso no pasará porque nosotros no queremos que pase".

Además, ha afirmado que el PP también ha descartado esta opción y el candidato socialista, Salvador Illa, "en algún momento ha dicho que no pasaría", por lo que ha insistido en que es una opción descartada.

En materia de impuestos, Albiach ha destacado la reforma fiscal que se produjo en 2020, tras un acuerdo entre el Govern de Quim Torra y los Comuns para aprobar los Presupuestos, y ha añadido que su propuesta pasa ahora por desarrollar la Ley de Cambio Climático aprobada en 2017 en el Parlament, que incluye el impuesto a los grandes barcos y a las industrias más contaminantes.