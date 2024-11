El AMB aprueba inicialmente su presupuesto general con 2.883 millones de euros para 2025

La cifra es superior a la de las cuentas del 2024, que fue de 2.558,5 millones

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado inicialmente este miércoles los Presupuestos generales de esta administración para 2025, con un importe de 2.883 millones de euros, una cifra superior al presupuesto del 2024, que fue de 2.558,5 millones.

Las cuentas han contado con el apoyo de los grupos PSC-CP, Junts per Catalunya, En Comú Podem - Confluències, ERC, Vivim Montcada i Reixac, Junts per Tiana, Compromís i Acord per Torrelles; la abstención del PP y el voto en contra de Vox, según ha informado AMB en un comunicado.

El presupuesto del AMB, sin incluir sus organismos asociados, asciende a 1.407 millones de euros, que supone un crecimiento del 16,73% respecto al del año anterior.

Las cuentas han iniciado el tramite de exposición pública, por lo que su aprobación definitiva depende de las alegaciones que puedan presentarse.

En este ejercicio se iniciará el despliegue presupuestario del Pla d'Inversions Metropolità 2024-2028, que está dotado con un presupuesto de 423 millones de euros en total, y llegará a los ayuntamientos a través de diversos programas.

INGRESOS Y GASTOS

Los principales ingresos que incorpora el presupuesto son el tributo metropolitano (132,3 millones), la tasa metropolitana de tratamiento de residuos (155,6 millones), la aportación de la Autoritat del Transport Metropolità (208 millones) y las aportaciones municipales sobre la participación en los tributos del Estado (181.2 millones), entre otros.

En cuanto a los gastos, se prevén 151,43 millones para el Plan de inversiones metropolitano, 90 millones para las políticas de vivienda, 178 millones para las políticas del ciclo del agua, 241,7 millones para la prevención y gestión de residuos así como 200,65 millones para el transporte público, entre otros.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Los objetivos principales del presupuesto coinciden con las líneas estratégicas del mandato 2023-2027 y priorizan las políticas de vivienda, el transporte público, la cohesión social y la prestación de los servicios metropolitanos como la gestión del agua, los residuos y la mejora del espacio público.

Además, se trata de un presupuesto que tiene en cuenta el contexto global de emergencia climática, la protección de los colectivos más vulnerables y el apoyo a las pymes y los autónomos, según AMB.