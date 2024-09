Antich (Òmnium) pide al independentismo "autocrítica" y redefinir estrategias

"No estamos aquí para alimentar la lucha fraticida, el mal humor y los reproches"



BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha pedido al independentismo autoexigencia, que haga "la autocrítica necesaria" y redefinir estrategias ante una pérdida de poder político de los partidos independentistas en el Parlament.

Lo ha dicho en un acto de Òmnium este miércoles con motivo de la Diada de Catalunya, en el que han participado, además de la Junta Directiva de la entidad, representantes de asociaciones juveniles que han leído un manifiesto al inicio.

Antich ha instando a llegar a "acuerdos fundamentales en clave constructiva más allá de las diferencias legítimas entre las diferentes organizaciones" y un compromiso con el futuro y con el derecho a decidir de la sociedad catalana.

"No estamos aquí para alimentar la lucha fraticida, el mal humor y los reproches", y ha añadido que el independentismo debe entender que ya no es 2017, sino 2014, y ha pedido no alimentar la autocomplacencia.

TRANSVERSALIDAD

En este sentido, ha destacado la transversalidad y el pluralismo del movimiento independentista: "Esto va de democracia y, por tanto, de respeto por el pluralismo y el respeto por la diversidad. La discrepancia política es enriquecedora, pero es necesario un proyecto conjunto, firme y leal".

Ha fijado como prioridades la incidencia política de la sociedad civil con los partidos y las instituciones; la vertebración de la sociedad civil y las luchas compartidas, y la "construcción nacional" con la lengua catalana como eje de la cohesión social.

"El Estado español ni reconoce que Catalunya sea un sujeto político ni el Estado español permite que Catalunya pueda decidir su futuro. Si hoy estamos aquí es porque continúa bien viva la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya", ha concluido Antich, que ha asegurado que no habrá normalidad hasta que se aborde el conflicto político.

AC "NO CABE"

También ha afirmado que en el proyecto conjunto que defiende Òmnium no cabe la extrema derecha: "Y sí, nos referimos a Aliança Catalana también. Ninguna complicidad con los discursos de odio, ninguna complicidad con posiciones elitistas, xenófobas, racistas o nacionalpopulistas, lleven la bandera que lleven".

"Siempre nos encontrarán de cara. El odio a la diferencia y a la pobreza no tienen lugar en nuestro proyecto de país. La lucha por la libertad de Catalunya es la lucha por la libertad de todos y todas, sin exclusión", ha añadido.

MANIFIESTO DE ASOCIACIONES JUVENILES

Representantes de "asociaciones juveniles de los Països Catalans" han leído un manifiesto conjunto al inicio del acto, en el que han incidido en el derecho de autodeterminación, en la defensa de la tierra y de la lengua, así como en la construcción de un futuro colectivo y justo, textualmente.

PARTIDOS Y SINDICATOS

Al acto han acudido representantes de partidos como la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretario general de Junts, Jordi Turull; la portavoz de ERC, Marta Vilalta; el exconseller y diputado de ERC Juli Fernàndez; la diputada de la CUP Laure Vega, y el diputado de los Comuns Andrés García Berrio.

También han acudido el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco; y el secretario general de La Intersindical, Sergi Perelló, entre otros.