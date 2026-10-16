Aplazan la 7 Cursa Mercabarna de este domingo al 17 de enero por la previsión de lluvias

Corredores de la Cursa Mercabarna - MERCABARNA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de la Cursa Mercabarna que iba a celebrarse este domingo se ha aplazado al 17 de enero de 2027 a causa de la previsión de lluvias intensas que este fin de semana afectarán al este de Catalunya, informa Mercabarna en un comunicado este viernes.

En la carrera iban a participar 2.500 corredores y 4.000 personas que podrían visitar el complejo.

Los asistentes estaban invitados a tomar parte de una sardinada y butifarrada popular, además de otras actividades que promueven los hábitos saludables.