Aragonès asegura que en la nueva legislatura se deberá abrir una negociación sin renuncias

Publicado 16/04/2019 17:15:06 CET

"Este conflicto entre legalidad y voluntad democrática solo se conciliará en las urnas"

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este martes que en la legislatura resultante de las elecciones del 28-A se deberá abrir una negociación política que acepte los posicionamientos de todas las partes y propiciar el acuerdo político que quiere reconciliar la gente con las leyes que se aplican.

Así lo ha expresado durante su intervención en el ciclo 'Elecciones Generales 28-A' en una sesión del Foro Barcelona Tribuna, organizado por la Asociación Española de Directivos (AED), la Societat Económica Barcelonesa d'Amics del País y 'La Vanguardia', al que también ha asistido la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, y el expresidente de la Generalitat José Montilla, entre otras autoridades.

Aragonès, que ha empezado su discurso definiéndose como práctico y ha recordado al líder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado que en España se ha llegado a la crisis definitiva de un modelo de Estado porque ya no da más de sí "para aportar justicia y las cuotas de libertad que desea la sociedad".

"El juicio es el ejemplo más claro de que el Estado y el régimen del 78 han llegado a su fin, con este triple agotamiento: en el ámbito institucional; en el social y de derechos, y en el modelo económico", ha afirmado.

SOLUCIÓN EN LAS URNAS

Por ello, ha sostenido que desde ERC deben trabajar para dar respuesta a este triple agotamiento y que la próxima legislatura será la que debe propiciar un acuerdo político.

Ha argumentado que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya supuso ya una ruptura: "En julio de 2010 hubo un divorcio entre legitimidad democrática y legalidad constitucional en el país. Esto lo reconoce todo el mundo, hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Cree que el conflicto en Catalunya es entre legalidad y voluntad democrática, y que solo se conciliará en las urnas: "Hasta que esto no pase, no habrá solución. Como todos sabemos que habrá un acuerdo y una votación, hagámoslo cuanto antes mejor".

DIÁLOGO, NEGOCIACIÓN, VOTACIÓN

Ha sostenido que después de 2010 no hubo una reacción propositiva política desde el Estado, así como tampoco a las demandas de Catalunya en los años siguiente, por lo que ha defendido que esta nueva legislatura se deberá "abrir una negociación política que acepte los posicionamientos de todas las partes".

"No construiremos un diálogo sincero y honesto de Catalunya con España si no se admite que ambas partes tienen derecho a poner todas sus propuestas encima de la mesa", ha dicho, y ha emplazado al PSOE --si puede llegar al gobierno-- a que abra la puerta al diálogo, a la negociación y a una votación sobre la independencia de Catalunya

ARTÍCULO 155

Ha criticado el juicio a los líderes independentistas porque, según él, se está haciendo un juicio sobre un programa electoral: "El pluralismo político está en riesgo en el Estado Español", ha afirmado, y ha reclamado su absolución.

Ha recordado a Sánchez que ERC no renunciará a sus planteamientos y le ha criticado por no tener la valentía suficiente para afrontar la negociación, en sus palabras: "Nosotros continuamos sentados en la mesa de diálogo, que debe llegar a una negociación, y a una votación".

Aragonès también ha criticado al PSOE que no descarte la aplicación de un artículo 155 temporal: "No descartan un 155 temporal cuando lo que se pide al independentismo es que renuncie a sus planteamientos. No lo haremos, quien debe renunciar a aplicar el 155 es el Gobierno del PSOE".