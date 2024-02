Aragonès confía en un acuerdo de Presupuestos "con los Comuns o con quien sea", como Junts y CUP

Asegura a los Comuns que este año "no habrá ni un metro cuadrado" construido del Hard Rock



BARCELONA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, confía en que habrá un acuerdo "con los Comuns o con quien sea" para aprobar los Presupuestos, más allá del que ya rubricado con el PSC, y ha añadido que también están en conversaciones con Junts y CUP.

"Si empezamos con los vetos, no aprobaremos nada", ha advertido en una entrevista de La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, y ha pedido valorar todo aquello en lo que están de acuerdo en vez de señalar las diferencias.

Ha garantizado a los Comuns que este año "no habrá ni un metro cuadrado" construido del Hard Rock, proyecto que los de Jéssica Albiach piden descartar para apoyar las cuentas.

"No hay ni un euro, no hay ninguna medida, no hay ningún acuerdo, y lo que sí que hay es un incremento de los recursos públicos muy importante", ha argumentado Aragonès.

Ha añadido que las cuentas incluyen más recursos para sanidad, para educación, para afrontar la sequía y para avanzar en la reindustrialización de Catalunya.