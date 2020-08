Unidas Podemos pide que Felipe VI y Carmen Calvo comparezcan en el Congreso y expliquen la "huída" del Rey Juan Carlos

Critica que Sánchez y Calvo no hayan informado a Unidas Podemos: "No se nos puede no hace partícipes"

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns en el Congreso, Jaume Asens, ha reclamado que el Rey Felipe VI comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar la "huída" del Rey emérito, Juan Carlos I, al extranjero, y ha reclamado que también lo haga la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

En una entrevista este jueves en RNE recogida por Europa Press, ha explicado que su grupo parlamentario va a pedir que el monarca comparezca ante las Cortes Generales para "informar sobre el paradero, las condiciones de vida y las razones de salida del país" de Juan Carlos I.

Asens ha reconocido que el Rey emérito no está inmerso en ninguna causa judicial, al ser preguntado por las palabras de Calvo sobre si la salida de Juan Carlos I es una huída: "Es verdad que como no está investigado, el exjefe del Estado disfruta de sus derechos, entre los que está desplazarse y establecer residencia donde quiera".

"Desde el punto de vista jurídico, no hay orden de busca y captura contra él. En cambio, es verdad que puede haberla pronto, aquí y en Suiza. Por la forma en que se ha desarrollado la operación, es una fuga", ha sostenido Asens.

También ha criticado que no tenga condición de imputado, cuando "otro ciudadano ya tendría condición imputado y se le habría retirado el pasaporte", y ha rechazado que se diga que se ha exiliado, porque considera que ofende la memoria de los miles de republicanos que huyeron durante el franquismo, un régimen que hizo heredero a Juan Carlos I, en sus palabras.

Sobre la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la militancia del PSOE, el portavoz de los comuns ha dicho que está de acuerdo en que hacen falta instituciones robustas, y ha añadido que eso "pasa porque ninguna institución esté por encima de la ley".

"NO SE NOS PUEDE NO HACER PARTÍCIPES"

Asens ha criticado que Sánchez y Calvo no hayan compartido información sobre la marcha del Rey emérito con los socios de Gobierno de Unidas Podemos: "En el futuro no puede volver a pasar, no se nos puede no hace partícipes. Nos sentimos con legitimidad de salir a criticar".

"El presidente del Gobierno no ha actuado como presidente del Gobierno de coalicion, sino como un presidente del PSOE, del bipartidismo o del régimen del 78", ha señalado el portavoz de los comuns, que ha pedido que se consensúe entre los socios la posición del Gobierno.

Ha reprochado que los miembros socialistas del Gobierno no tengan confianza en los de UP y "consideran que esa información era demasiado delicada para compartirla", tras lo que ha reclamado transparencia.

"Hay que romper con este círculo de opacidad que ha envuelto a la Jefatura del Estado y homologarse a países europeos", ha afirmado Asens, que ha reclamado que Sánchez sea más exhaustivo en las explicaciones sobre lo ocurrido.

Asens ha propuesto retirarle a Juan Carlos I su condición de Rey a través de un decreto ley, también limitar el alcance de la inviolabilidad y "acabar con el clima de impunidad y con el delito de calumnias a la corona, que no existe en ningún otro ordenamiento jurídico".

Considera que hay discrepancias entre los socios de Gobierno sobre el modelo de Estado y que no se van a poner de acuerdo, pero ha asegurado que sí se pueden encontrar para "someter a la institución monárquica a la transparencia, y someterla a los requerimientos de una democracia moderna", y ha abogado por la transparencia de las cuentas de la Casa Real.