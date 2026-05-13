La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta en una protesta por Palestina

Archivo - Un grupo de manifestantes corta la circulación en la Ronda Litoral y bloqueo de acceso al Parc Logístic de la Zona Franca y Mercabarna con motivo de la huelga general por Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha revocado la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona y ha ordenado que se investigue el uso del gas pimienta por parte de los Mossos d'Equadra contra un grupo de manifestantes durante una protesta con motivo de la huelga general por Palestina del 15 de octubre de 2025 en Barcelona.

En la resolución, consultada por Europa Press, la sección 10 de la Audiencia de Barcelona pide al juez que practique diligencias de investigación a fin de esclarecer estos hechos y de identificar a los responsables de los mismos.

El tribunal considera que existe indicios de que los querellantes sufrieron lesiones como consecuencia de una actuación policial que podría entenderse como "desproporcionada", a la vista del carácter pacífico de la protesta, que hacía innecesario o lesivo el método empleado para acabar con ella y dispersar a los manifestantes, lo que exige una investigación judicial.

Se apoya en las fotografías, vídeos y partes médicos aportados para argumentar que la fuerza empleada por los agentes para disolver a los manifestantes pudo "no ser tan proporcionada" como lo apreció la instructora para archivar la causa.

Ahora, la querella presentada por diversas personas afectadas, con el apoyo de la plataforma Stop Gas Pebre, deberá ser aceptada y tramitada, de forma que la instructora deberá abrir diligencias de investigación y tomar declaración a los querellantes.