La Audiencia de Lleida vuelve a denegar la libertad provisional al padre de Nadia

Publicado 11/10/2018 13:57:00 CET

Responde a la solicitud que presentó su abogado antes del juicio

LLEIDA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Lleida ha vuelto a denegar la libertad provisional bajo fianza al padre de la menor Nadia, Fernando Blanco, juzgado la semana pasada junto a su mujer, Marga Garau, por presunta estafa al recaudar dinero para operar en Estados Unidos a su hija, afectada de tricotiosdistrofia, sabiendo que esta enfermedad no tiene operación.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, responde a la petición de libertad provisional que hizo su abogado el 17 de septiembre, dos semanas antes del juicio que se celebró entre el 2 y el 5 de octubre y en el que el letrado pidió que el padre, en prisión desde hace casi dos años, saliera de la cárcel hasta que se dictara la sentencia, una cuestión a la que la Fiscalía se opuso.

En el juicio, en el que la Fiscalía mantuvo la petición de seis años de cárcel para cada uno de los progenitores, el padre utilizó su turno de última palabra y dijo que el fiscal, al pedir seis años de cárcel para él y para su mujer, lo que pide "es condenar a Nadia".

El acusado dijo llorando: "No son lágrimas de cocodrilo. Intento mantenerme firme, nunca he hecho nada de actor ni cine. Mi mujer siempre ha hecho lo que yo le he dicho, nunca me ha pedido ningún papel".

Su esposa, Marga Garau, afirmó que nunca ha utilizado a su hija: "La cuidaba como buena madre que creo que soy. Mi hija me necesita mucho. Fernando es buen padre".