AV.- Garamendi asegura que la CEOE no se levanta "nunca" de la mesa del pacto de rentas

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que la patronal no se levanta "nunca" de la mesa pero que la negociación del pacto de rentas con los sindicatos no está en un punto fácil, después de que los agentes sociales hayan dado por cerradas las conversaciones sobre salarios.

"La CEOE no se levanta nunca ni rompe nada, pero, lógicamente, si una oferta que te plantean no es negociable... No es que nosotros rompamos, no rompemos nada", ha manifestado en declaraciones a los periodistas este jueves antes de visitar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Fira de Barcelona.

Garamendi ha dicho que respeta pero no comparte la posición de los sindicatos de "indexar absolutamente toda la inflación a los salarios".

