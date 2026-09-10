Barcelona acogerá el V Congreso Nacional de la Vivienda centrado en la "creación de hogares"

Archivo - Varias grúas en la construcción de edificios en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá los días 7 y 8 de octubre el V Congreso Nacional de la Vivienda en el Auditori L'Illa, organizado por la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) y APCE Catalunya, coincidiendo con la capitalidad mundial de la arquitectura 2026 de la ciudad y que estará centrado en la "creación de hogares".

El evento contará con la participación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y de la secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, informa APCE en un comunicado este jueves.

El congreso "se configura como el punto de encuentro de administraciones, expertos y promotores para definir las claves del mercado inmobiliario, presentar propuestas para impulsar la construcción de vivienda, atraer nuevo talento y desarrollar soluciones habitacionales más asequibles y sostenibles".

En esta ocasión, esta cita bianual tiene como eje central el lema 'El camino hacia la creación de hogares: una industria estratégica con impacto social' y cerca de 500 profesionales debatirán sobre distintos ámbitos del sector, centrados en cuatro ejes.

Se trata de Administraciones y ciudadanía, respuestas públicas y privadas ante el reto del acceso a la vivienda; Fundamentales del sector, sobre estrategias clave en suelo, oferta y financiación; Retos de la industria, como la vivienda asequible, sostenibilidad y atracción de talento, y Perspectivas y futuro, sobre innovación, IA y visión del mercado inmobiliario.

VILAJOANA

El presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana, ha destacado que la celebración de este V Congreso "es una gran oportunidad para compartir visiones, construir consensos e impulsar la agenda que marcará el futuro de la vivienda en nuestro país".

Durante el congreso se celebrará un homenaje póstumo a quien fue secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, fallecido el pasado mes de julio, con la presencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana y de la secretaria de Estado, entre otros representantes institucionales.