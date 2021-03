Barcelona atiende a 19.000 migrantes y refugiados durante 2020, un 8% menos que el año anterior

El consistorio alerta del afloramiento de la vulnerabilidad de estas personas por la pandemia

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención a las personas Inmigrantes, Emigrantes y Refugiadas de Barcelona (Saier) ha atendido a 19.001 personas durante 2020, un 8% menos que el año anterior, a pesar del descenso de la movilidad internacional debido a la pandemia del coronavirus.

Durante la presentación del balance del servicio este martes, el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha justificado que el volumen de atenciones ha bajado solo un 8% porque el cierre de fronteras se ha visto compensado por el afloramiento de situaciones de vulnerabilidad por la pandemia de personas que llevaban poco tiempo en la ciudad.

Del total de las personas atendidas, el 80% se encontraba en situación irregular y el 44% eran solicitantes de protección internacional, una cifra que rompe la tendencia a la alza observada en los últimos años, y que el año pasado se sitúo en el 46%.

La llegada de solicitantes de asilo provenientes de otros países como Venezuela, El Salvador o Georgia ha caído sensiblemente este 2020 y, por contra, han crecido las procedentes de Colombia, la principal nacionalidad en número de personas atendidas por el Saier, tanto por lo que respecta a refugio como por inmigración.

REPROCHES A GENERALITAT Y ESTADO

Serra ha dicho que a la pandemia se debe sumar el "hecho estructural" de que el Ayuntamiento no tiene competencias en asilo y extranjería, y ha reprochado a la Generalitat y al Estado no invertir recursos en políticas de acogida.

En ese sentido, les ha acusado de destinar recursos a blindar fronteras y no a atender a los migrantes y refugiados: "No es que no haya recursos para atender, sino que no se están usando de manera adecuada".

Ha defendido que el número de usuarios del Saier ha aumentado un 42% desde 2016, "teniendo la misma aportación de la Generalitat y el Estado", y ha puesto en valor el incremento de recursos destinados a todos los servicios que ofrece el servicio.

Entre éstos, se encuentra un nuevo espacio municipal activo desde este mes de marzo en el barrio de Hostafracs, el incremento del 30% de los recursos económicos destinados, y el alojamiento de una media de 180 personas al mes, con unas 4.800 estancias.

ADAPTACIÓN A LA PANDEMIA

La pandemia ha comportado que el Saier haya adaptado sus atenciones, de manera que ha incrementado en un 42% las citas previas realizadas en el servicio de primera acogida, aunque mantiene la atención a urgencias y emergencias sin cita previa.

El servicio de primera acogida ha sido el tipo de atención más frecuentada, con el 45,2% del total, seguida de la atención social, con el 27,6%; dos atenciones que, si bien han bajado ligeramente su peso relativo, han incrementado los recursos destinados.