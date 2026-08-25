Barcelona confina los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana por el incendio de Collserola

Archivo - Instalacions del Parc de Bombers de la Vall d'Hebron de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha confinado los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana por el incendio iniciado este martes por la tarde en Collserola, en la carretera alta de las Roquetes, en el distrito de Nou Barris.

En un comunicado, el consistorio ha informado de que ha activado la alerta del Plan de Actuación Municipal por Incendios Forestales y de que sobre las 17 horas trabajan unas 17 dotaciones terrestres y aéreas, tanto de Bombers de Barcelona como de la Generalitat.

También se han desplazado varios efectivos de la Guardia Urbana al lugar con el objetivo de asegurar el perímetro y regular la movilidad, y se ha emitido un aviso a todos los municipios limítrofes de Collserola.

Respecto a las limitaciones, el consistorio ha restringido el acceso a la carretera de Horta en Cerdanyola del Vallès, a la carretera del cementerio de Collserola y a la carretera de las Roquetes, donde supuestamente se ha originado el fuego.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, los Bombers de la Generalitat han pedido seguir las recomendaciones del Ayuntamiento de Barcelona para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar los trabajos de los servicios de emergencias.