Barcelona eleva a fase de emergencia el Plan de Actuación Municipal por el incendio de Collserola

Incendio en Collserola. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha elevado a fase de emergencia el Plan de Actuación Municipal (PAM) por riesgo de incendios forestales tras el incendio declarado en Collserola este martes.

El PAM se había activado inicialmente en fase de alerta durante la tarde, informa el consistorio en un comunicado.

Con la nueva fase de emergencia, se pone en marcha la estructura municipal de coordinación de la emergencia, en colaboración con Bombers de Barcelona y de la Generalitat, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques y demás servicios implicados.

El dispositivo ha movilizado cerca de 210 efectivos, con 17 dotaciones de Bombers de Barcelona y 46 de Bombers de la Generalitat.

El incendio continúa activo y afecta un perímetro aproximado de 35 hectáreas.